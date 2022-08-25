Военные врачи России развернули в Северодонецке мобильный госпиталь

Прием пациентов ведут терапевт, кардиолог, уролог, проктолог, нефролог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог и врач многофункциональной диагностики. Фото: ЛИЦ

Военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ развернули на территории освобожденного Северодонецка в ЛНР мобильный госпиталь. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Уточняется, что рядом с мобильным отделением по оказанию медицинской помощи жителям города российские десантники организовали также выдачу продовольственных наборов и лекарств.

Рядом с мобильным госпиталем российские десантники организовали выдачу жителям продовольственных наборов и лекарств. Фото: ЛИЦ

Как пояснил командир медицинского отряда ВДВ ВС РФ Юрий Бровко, с просьбой помочь к ним обратилось Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики. Российские врачи, конечно же, не остались с стороне, а решили оказать комплексную поддержку жителям Северодонецка.

- Сегодня с нами терапевт, кардиолог, уролог, проктолог, нефролог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, врач многофункциональной диагностики, - перечисляет Юрий Бровко.

Руководитель медотряда отметил, что мобильное отделение оснащено диагностической лабораторией, цифровым рентгенографом, аудиографом и другим оборудованием. В течение дня военные врачи могут провести здесь качественное обследование более чем 200 пациентов.

В мобильном многофункциональном отделении по оказанию медицинской помощи жителям города есть все необходимое оборудование. Фото: ЛИЦ

- После того, как мы здесь проделаем работу, мы передадим результаты своей работы в республиканскую больницу, и, уже исходя из потребности, они будут жителей вызывать для непосредственного профильного специализированного лечения, - рассказал он.

По наблюдениям врачей, большинство обратившихся к ним пациентов - пенсионеры и люди предпенсионного возраста, у которых за время боевых действий обострились хронические болезни, а перенесенный стресс напомнил даже о тех заболеваниях, от которых они уже излечились ранее.

- Патологии разные: опорно-двигательного аппарата, есть пациенты с артрозами тазобедренных суставов, коленных суставов, с артритами, есть с последствиями минно-взрывных ранений, много пациентов не только хирургического, но и терапевтического плана, - отметил хирург медицинского отряда Александр.

По признанию самих жителей, помощь пришла очень своевременно, так как больницы города из-за боевых действий не работали практически на протяжении четырех месяцев.

Помощь пришла очень своевременно. Фото: ЛИЦ

- Такие отделения очень нужны, так как люди просидели по три-четыре месяца в подвале. Тут очень удобно, хотя бы можно проверить, в каком мы находимся состоянии после этой отсидки по подвалам, - говорит северодончанка Тамара.

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