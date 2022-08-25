Футбольное поле, беговая дорожка и тренажеры: В центре Донецке строят детскую спортивную площадку

В Донецке ниже школы №5 строят спортивную и детскую игровую площадки. Фото: Народный фронт

В Ворошиловском районе Донецка Общероссийский Народный фронт и движение «Здоровое Отечество» строят детскую спортивную площадку площадью около 900 квадратных метров.

- Здесь идут активные строительные работы. Эта площадка будет самой большой. Она будет включать в себя: футбольное и мини-футбольное поля, легкоатлетическую беговую дорожку, а также зону под воркаут и тренажеры, - рассказал руководитель представительства Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.

В Донецке ниже школы №5 строят спортивную и детскую игровую площадки. Фото: Народный фронт

Руководитель представительства Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко. Фото: Народный фронт

Для мирных жителей возведение новой детской спортивной площадки стало поистине приятной новостью. Проходя мимо стройки у многих на лице появляются улыбки, а некоторые останавливаются и благодарят специалистов.

- Все установленные при Советском Союзе площадки уже прошли свои сроки эксплуатации. Мне, как родителю, важно, что ребёнок занимается в безопасных условиях, - говорит дончанин, отец девочки Александр Иванов. - Здорово, что визуально красивое место мотивирует заниматься в нем спортом. Площадки сделаны стильно, удобно и безопасно - это не может не радовать.

В Донецке ниже школы №5 строят спортивную и детскую игровую площадки. Фото: Народный фронт

Всего же благодаря Народному фронту и спортсменам «Здорового Отечества» в городах Донбасса появятся 100 новых спортивных и детских игровых площадок.

- Мы с Народным фронтом обсудили и приняли решение сделать минимум 50 спортивных площадок в ЛНР, 50 в ДНР, всего 100 площадок. Нам теперь необходимо точечно определить места площадок и объемы работ, - сказал председатель движения «Здоровое Отечество», двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Олег Саитов.

- У нас амбициозные задачи - это растянется во времени, но это будет история настоящего креативного партнерства и дружбы между спортсменами России, Донецка и Луганска. Мы точно справимся, - подчеркнул руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Председатель движения «Здоровое Отечество», двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Олег Саитов

В Народном фронте отметили, что открывать эти площадки, заниматься с ребятами и проводить мастер-классы будут прославленные российские чемпионы.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что новые современные детские площадки - это важно, ценно и своевременно.

- Если мы хотим заботиться о будущем поколении, если мы хотим говорить о здоровом поколении, о здоровой нации, нам нужно думать об этом уже сегодня. И мы будем этих целей достигать, прививать любовь к спорту всеми доступными способами, - сказал Денис Владимирович.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семьям школьников Донбасса и освобожденных территорий выплатят по 10 тысяч рублей

Родители получат единовременную выплату до 1 октября этого года (подробнее)