Учебный центр беспилотных систем ДНР выпустил первых специалистов

Лучшим выпускникам Народный фронт вручил дроны. Фото: Администрация Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике функционирует учебный центр беспилотных систем имени Героя России Владимира Жоги (командира легендарного донбасского батальона «Спарта», погибшего при освобождении Волновахи). Одним из инициаторов его открытия стал Общероссийский Народный фронт. Президентское движение, в рамках проекта «Все для победы», оснастило центр оборудованием.

- Вы прошли обучение. Теперь надо только улучшать свои навыки. Проект Народного фронта «Все для победы» поддерживал и в дальнейшем будет поддерживать вас и оборудованием для центра, и «птичками», которые вы сейчас держите в руках, - обратился к выпускникам центра руководитель представительства Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко. - Это не единоразовая помощь, мы будем продолжать акцию, увеличивать обороты, чтобы облегчить вам выполнение ваших боевых задач.

Курсанты центра изучают военное дело по нескольким направлениям. Это обучение расчетов для работы с беспилотными летательными аппаратами; модификация изделий иностранного производства; формирование своих изделий беспилотной тематики; выработка тактики применения БПЛА.

Представитель разведывательного подразделения Народной милиции ДНР поблагодарил тех, кто помогает военнослужащим Республики и отметил, что он лично рад тому, что эта помощь системная.

– Не просто технику дают, но и проводят обучение, - говорит военный. - Наше подразделение уже много месяцев не выходит из активных боевых действий, техника изнашивается, теряется, сбивается, поэтому очень благодарны той помощи что нам оказывают.

Он отметил, что в подразделении было мало штатных пилотов, а сейчас нужно еще больше разведчиков - пилотов БПЛА.

- Благодаря технике нам не надо отправлять человека за линию фронта что-то высматривать и из-за этого терять людей, потому что линия фронта очень плотная, боевые действия тяжелые, - рассказывает разведчик. - А с беспилотником мы можем посмотреть за километр, два, три, что творится у противника на позициях.

Денис Пушилин (справа) и "Инок" в учебном центре беспилотных систем ДНР. Фото: Администрация Главы ДНР

В Народном фронте отметили, что к настоящему времени центром подготовлено более сотни специалистов беспилотных летательных систем. На первом «выпускном» центра представители президентского движения вручили 15 курсантам, наиболее успешно закончившим обучение, дроны.

- Ребята грамотные, очень дисциплинированные и мотивированные, которые рвутся в бой применять полученные знания, - охарактеризовал бойцов начальник центра с позывным «Инок». - На нашей площадке обучения проходит работа не только по слаживанию расчетов беспилотников, но у нас еще возникает боевая дружба. Здесь у нас обучение одновременно и военнослужащих Российской Федерации, и военнослужащих Донецкой Народной Республики.

«Инок» отметил, что в центре происходит взаимный обмен опытом, люди дополняют друг друга, делятся опытом.

- Так как здесь реальные боевые действия и есть возможность обкатать методики работы непосредственно в боевых условиях, это очень ценно, - подчеркнул начальник центра. - Ребята получают бесценный опыт. Сейчас это не мертвые знания, а те знания, которые необходимы для спасения жизней военнослужащих. Беспилотники сейчас – это тот аргумент, который позволяет выявлять, подавлять и контролировать действия противника.

Один из экзаменов учебного центра посетил Глава ДНР Денис Пушилин. Руководитель государства оценил выполнение поставленных военнослужащим задач.

- То, что вы продемонстрировали, говорит о необходимости и нужности данного центра – с одной стороны. С другой стороны, мы увидели ваш профессионализм, который вы «доточили», - говорил бойцам Денис Владимирович. - Ведь многие из вас уже не новички в этом деле. Очень слаженная, очень четкая работа была продемонстрирована в рамках данного экзамена.

Денис Пушилин поблагодарил инструкторов, которые приехали в Донбасс.

- Это то, что сейчас нужно Республике, и то, что нужно нашей Большой России. С учетом того, что сейчас были продемонстрированы слаженные действия, как подразделений ДНР, так и подразделений Российской Федерации, это говорит еще о том, что плечом к плечу, выполняя одну задачу, мы придем к долгожданной для нас цели – нашей победе, - сказал Глава Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За восемь лет в Донбасс прибыло свыше 150 тысяч тонн гуманитарной помощи из России

Для жителей республик гумконвои стали настоящим спасением и дали надежду на будущее (подробнее)