Гуманитарные конвои стали для жителей республик «спасательным кругом» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ровно восемь лет назад, в 2014 году, в Луганск прибыл первый гуманитарный груз от МЧС РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава ЛНР Леонид Пасечник, который поблагодарил Россию за помощь.

Он напомнил, что город в то время находился под шквальным огнем ВСУ и столкнулся со страшным дефицитом товаров первой необходимости. Уже тогда киевские националисты показали свое истинное лицо, когда отказались пропустить груз с питьевой водой, продуктами питания и лекарствами для жителей.

В такой ситуации Россия приняла важное историческое решение - и 22 августа первый гуманитарный конвой под угрозой обстрелов доставил помощь в Луганск.

- Находившийся на грани гуманитарной катастрофы город со слезами на глазах встречал первую колонну гуманитарного груза, который стал спасением народа Донбасса, - рассказал Леонид Пасечник.

Он отметил, что эти за восемь лет в Донбасс прибыли 189 российских конвоев, которые доставили груз общим весом более 150 тысяч тонн. Сколько жизней спасла эта «гуманитарка» - трудно себе даже представить.

Сколько жизней спасла эта «гуманитарка», трудно себе даже представить Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- От себя лично и всех жителей Луганщины хочу выразить огромную благодарность братскому народу России за протянутую руку помощи в трудное для нас время, - подчеркнул Глава ЛНР.

Напомним, что с самого начала проведения спецоперации Россия оказывает всестороннюю поддержку жителям Донбасса. Около 60 процентов всей гуманитарной помощи, отправленной сюда, были собраны региональными отделениями «Единой России». Ее представители задействовали в Донбассе и на его освобожденных территориях 40 гуманитарных центров, где оказали помощь более 400 тысячам обратившихся за ней человек.

Кроме того, были собраны более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц, за которые приобретены продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, детские принадлежности и предметы первой необходимости для нуждающихся. А еще - необходимое оборудование для военнослужащих Народной милиции ЛДНР.

Россия также активно помогает в восстановлении народных республик.

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