В Мариуполе завершают ремонт школы, в которую 1 сентября пойдут учиться около тысячи детей

Учебное заведение сильно пострадало от украинских обстрелов Фото: Александр ИВАНОВ

В Октябрьском районе Мариуполя к 1 сентября отремонтируют школу №65, в которую пойдут учиться почти тысяча детей из Октябрьского и соседних районов города. Сейчас восстановительные работы находятся на стадии завершения.

Восстановительные работы подходят к завершению Фото: Александр ИВАНОВ

Об этом говорилось в ходе педагогического совещания, которое прошло в городе при участии Главы ДНР Дениса Пушилина и руководителя Центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина, проинспектировавших ход проведения ремонтных работ.

Ход проведения ремонтных работ проинспектировали Глава ДНР Денис Пушилин и руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин Фото: Александр ИВАНОВ

Отмечается, что учебное заведение сильно пострадало от украинских обстрелов. Восстановить его взялся Санкт-Петербург. Шефы позаботились о том, чтобы к этому времени на социальном объекте были отремонтированы кровля, несущие конструкции и все коммуникации.

Строители стараются успеть к сроку Фото: Александр ИВАНОВ

Сейчас в здании ведутся отделочные работы, оборудуются игровые и спортивные площадки, идет ремонт бассейна.

Сейчас в здании ведутся отделочные работы Фото: Александр ИВАНОВ

К началу учебного процесса уже почти укомплектован коллектив - учителя проходят переподготовку в Ростове, а некоторые прошли ее в Санкт-Петербурге.

На этом помощь России не ограничится, заверил Александр Сидякин.

- При поддержке города будут восстановлены еще две мариупольские школы и три детских сада. «Единая Россия» обеспечит все учебные заведения школьной и художественной литературой в рамках акции «Книги - Донбассу», - заявил он.

В свою очередь, Денис Пушилин подчеркнул, что вклад России в качество образования Донбасса очень масштабен: школы не просто ремонтируются, они также снабжаются учебниками, компьютерным и спортивным инвентарем, педагоги проходят переобучение по российским образовательным стандартам, а дети имеют возможность отдохнуть в российских регионах и принять участие в различных молодежных программах.

- Огромная благодарность России за такое отношение к детям Донбасса, - сказал Глава ДНР.

Напомним, с самого начала проведения спецоперации Россия оказывает всестороннюю поддержку жителям Донбасса. Около 60 процентов всей гуманитарной помощи, отправленной сюда, были собраны региональными отделениями «ЕР». Ее представители уже доставили более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую Народные Республики, из которых более 500 тонн пришлось только на медикаменты.

Кроме того, «Единая Россия» собрала более 500 миллионов рублей пожертвований от физических и юридических лиц, за которые приобрела продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, детские принадлежности и предметы первой необходимости для нуждающихся. А еще - необходимое оборудование для военнослужащих Народной милиции ЛДНР.

Сейчас в Донбассе и на его освобожденных территориях задействованы 40 гуманитарных центров «Единой России». Там оказали помощь более 400 тысячам обратившихся за ней человек.

Десять центров работают в Мариуполе. Первый и самый большой из них был открыт в городе 24 марта в здании бывшего супермаркета «Метро». Здесь организовали работу полевой кухни, раздачу сим-карт республиканского оператора связи и оказание медицинской помощи, а также занялись поиском пропавших мариупольцев. В центре трудятся медики, психологи, специалисты соцслужб и службы занятости, работает аптека.

12 гуманитарных центров помощи от «Единой России» работают также в ЛНР, в том числе, в Попасной, Лисичанске, Старобельске, Золотом, Сватово, Рубежном и Северодонецке. В ближайшее время в Республике откроют еще несколько таких центров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Жители Мариуполя, которые участвуют в расчистке города от разрушений, получают больше 30 тысяч рублей

Восстановление Мариуполя идет при активном участии горожан (подробнее)