Правительство ДНР пополнилось еще пятью специалистами из России: Кто новые управленцы, какие должности занимали ранее

Республика стремительно интегрируется в правовое поле России. Фото: Егор Дроненко

18 августа на заседании Правительства Донецкой Народной Республики премьер Виталий Хоценко представил новых членов своей команды. На должность первого заместителя министра экономического развития назначен Владимир Зверков. Ранее Владимир Игоревич занимал должность замдиректора Департамента регионального развития Минэкономразвития России. Премьер-министр поставил перед ним задачу создания в Республике особых экономических зон (территорий, на которых действует льготный режим предпринимательской деятельности).

Курировать вопросы экономики на должности советника председателя Правительства назначен Рустам Мингазов. Предыдущая должность Рустама Рамилевича - замдиректора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. В первую очередь ему предстоит урегулировать вопрос ценообразования.

- Стоимость некоторых продуктов у нас выше, чем в Ростовской области, - отметил Виталий Хоценко. - Для урегулирования ситуации создадим рабочую группу с представителями профильных министерств. Штаб будет собираться каждую неделю в определенный день. Туда нужно приглашать предпринимателей, представителей аптек и АЗС. Чтобы держать руку на пульсе ценообразования, вам нужно плотно взаимодействовать с Росстатом.

Новым пресс-секретарем премьер-министра стала Мина Ахвердиева. Мина Исламовна назначена заместителем руководителя Аппарата Правительства. До последнего времени она работала директором по информационной политике Северо-Кавказского федерального университета.

Денис Петкун также назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства. Ранее Денис Сергеевич занимал должность замначальника отдела Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. Виталий Хоценко поставил перед ним задачу: создать кадровый конкурс по аналгии с «Лидером России», чтобы подтягивать талантливую молодежь и опытных людей для служения отечеству.

Управлять делами Правительства будет Вадим Елизаров. Предыдущая должность Вадима Викторовича - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе.

- Убежден, что знания и компетенции наших новых коллег позволят нам быстрее и успешнее интегрироваться в правовое поле России, а также дадут дополнительный импульс для социально-экономического развития Республики, - резюмировал премьер.

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