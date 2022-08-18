«Когда поставят протез, продолжу отстраивать Республику»: Дончанин Дмитрий Кавчинский, лившийся ноги на мине «Лепесток», с оптимизмом смотрит в будущее

Дмитрий Кавчинский не падает духом, он и на протезе будет отстраивать Республику Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

43-летний житель Петровского района Донецка Дмитрий Кавчинский в роковой вечер возвращался со стройки домой. В поселке шахты № 29 он со своим напарником Юрием перекрывал крышу жителям, в чей дом накануне влетел снаряд ВСУ.

МИНЫ РАССЫПАНЫ ПО ВСЕМУ РАЙОНУ

- На улице Лагутенко Юра шел впереди, а я чуть сзади. Возле шестого дома раздался резкий хлопок, в ушах зазвенело и я упал. Товарищ вызвал скорую. Выбежали люди со двора – наложили жгут на травмированную ногу, - рассказывает «КП» в Ожоговом центре Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ) Дмитрий Кавчинский.

Скорая помощь отвезла раненого в 14-ю больницу на Петровке. Там врачам не удалось спасти левую ногу пострадавшему. Они ампутировали ее ниже колена. Через одиннадцать дней Дмитрия доставили в ИНВХ. Здесь специалисты удачно пересадили на обгоревшую правую ногу взятую у него кожу.

В больнице Дмитрия проведывает супруга Анна.

- Чуть восстановлюсь, стану на правую ногу. Потом поставят протез, смогу дальше на стройках работать, - с оптимизмом смотрит в будущее раненый.

Местный житель рассказывает, что запрещенные противопехотных мины «Лепесток» ВСУ с помощью реактивной артиллерии «рассыпали» по всему Петровскому району столицы. Поэтому родители не выпускают детей со дворов.

ОБ ОПАСНЫХ НАХОДКАХ СООБЩАЙТЕ В МЧС И СЦКК

Преступная власть Украины дистанционно заминировала противопехотными минами «Лепесток» многие города и села ДНР.

31 июля Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) создало интерактивную карту (https://mine.dnr-sckk.ru/) с районами, наиболее «засеянными» минами «Лепесток» и противотанковыми минами, которые украинские боевики разбрасывает при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган».

Все неравнодушные жители могут помочь СЦКК сделать карту точнее, написав в бот «СЦКК Мины» по ссылке https://t.me/jcccminebot и сообщить о фактах обнаружения мин.

Запрещенную мину «Лепесток» можно спутать с игрушкой. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Обращаем внимание, что это вовсе не отменяет необходимости сообщить информацию об обнаружении мин в МЧС по телефону «101»!

САМАЯ ПОДЛАЯ МИНА

«Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

- Поэтому не нужно передвигаться по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не теряйте бдительности! – призвали спасатели.

На сегодняшний день в Республике уже 45 случаев ранений в результате подрыва на минах типа «Лепесток», в том числе двое детей. Эту мину называют самой подлой среди противопехотных.

Напомним, что Украина является государством, где противопехотные мины «Лепесток» до сих пор стоят на вооружении. Хотя в соответствии с Оттавским договором (Конвенцией о запрете противопехотных мин от 01.03.1999 г.) все их запасы должны были быть уничтожены.

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