В городах ДНР прошли митинги «Точка невозврата» в память о погибших жителях

В Кировском митинг-реквием состоялся на Аллее Славы у памятного знака погибшим ополченцам и мирным жителям города. Фото: ОД «ДР»

Сегодня, 17 августа, в городах Кировское и Харцызск прошла памятная акция «Точка невозврата» по случаю восьмой годовщины начала артобстрелов ВСУ этих населенных пунктов. Об этом сообщили в общественном движении «Донецкая Республика».

В Кировском митинг-реквием состоялся на Аллее Славы у памятного знака погибшим ополченцам и мирным жителям города. В страшные дни ожесточенных боев было разрушено 24 объекта инфраструктуры, 18 прямых попаданий в многоквартирные дома, 13 прямых попаданий в частные дома. Погибло 30 мирных граждан Кировского, из них 4 детей. Их память и память павших защитников города и Республики кировчане почтили минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

Секретарь местного отделения ОД «ДР» Сергей Ермаков отметил, что крайне важно сохранить память о каждом, кто пал жертвой обстрелов со стороны Украины.

- Оказавшись в ситуации, когда каждая минута могла стать последней, жители Кировского сумели проявить лучшие качества своего характера – стойкость, отвагу, милосердие, человечность, патриотизм. Давайте и сейчас, будем достойны мужества тех, кто встал на защиту Родины, и тех, кто продолжает честно выполнять свою работу – учить, лечить, печь хлеб, добывать уголь. Давайте, вместе восстановим и сбережем любимый город для наших детей, внуков и правнуков, — подчеркнул Сергей Ермаков.

Акция памяти прошла на Аллее «Памяти и славы» погибшим жителям Харцызска. Фото: ОД «ДР»

Восемь лет назад, украинская армия из самоходной артиллерийской установки обстреляла Харцызск. Снаряды полностью разрушили два частных дома на улице Полупанова, а также дом на улице Некрасова. 17 августа 2014 года — это день, который разделил жизнь жителей города на «до» и «после».

Сегодня на Аллее «Памяти и славы» погибшим жителям Харцызска, состоялась акция памяти, посвященная восьмой годовщине начала боевых действий в городе Харцызске.

- Никто из нас не мог себе представить, что такое возможно в нынешнем современном мире. Сегодня мы склоняем головы и чтим тех, кто ценой своей жизни пошел защищать наш дом. Молимся за тех, кто и сегодня не жалея себя, отстаивает наши права, оберегает наши жизни. Жители Харцызска никогда не забудут этот день, вечная память погибшим. Мирного неба нашему Донбассу,- сказала глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

А в Ясиноватой сегодня благодарили военных, освободивших ее от украинских вооруженных формирований. Это произошло в далеком уже 2014 году, но память о тех событиях жива и сегодня — город ежедневно обстреливается боевиками Киева.

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