Защитники Донбасса после взятия Песок ведут наступление на Авдеевку. Фото: Скриншот видео ТГ/Руденко

Сегодня, 13 августа, стало известно о полном освобождении поселка Пески под Донецком. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 13 августа на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ освободила 267 населенных пунктов, включая Пески. – говорится в сообщении Штаба.

Взятие Песок открывает возможность для наступления в сторону Авдеевки и Красногоровки – ключевых позиций ВСУ на донецком направлении.

Пески полностью освобождены. Фото: ШТО ДНР

Поселок Пески примыкает к Донецку с северо-запада, с его территории украинские боевики на протяжении 8 лет обстреливали преимущественно север и запад Донецка (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), поселки Старомихайловку и Лозовое.

Об успехах союзных войск в Песках сообщалось 5 августа. Ранее здесь также побывал Глава ДНР Денис Пушилин, он посетил оставленные позиции ВСУ.

- Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают. Парни всегда в самых горячих точках. Пески брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло — бежали, бросив БК, амуницию, тела своих «побратымив», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин впечатлен успехами защитников Донбасса. Фото: Скриншот видео АГ ДНР

По его словам, в одном из брошенных блиндажей военнослужащие ДНР нашли карты с боевыми приказами.

- Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения, — пояснил руководитель государства. - Впечатлен настроем ребят, победа неизбежна!

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