В освобожденном Северодонецке откроют пекарню

Нуждающихся жителей обеспечивают бесплатным хлебом. Фото: ОНФ

Общероссийский Народный фронт (ОНФ) обеспечивает производство и раздачу социального хлеба на освобожденных территориях Луганской Народной Республики.

- В Кировске, Рубежном, Краснореченском пекарни каждый день выпевают сотни и тысячи батонов хлеба, - говорят «Комсомолке» в ОНФ. - Народный фронт при участии движения «Здоровое Отечество» помогает продуктами: мукой, сахаром, дрожжами.

Представитель Народного фронта в Луганской Народной Республике Анна Еременко рассказывает, что такая помощь нужна жителям.

- Во многих районах Республики по-прежнему нет газа, электричества и воды, - говорит Еременко. - Поэтому даже технически не у всех людей есть возможность приготовить еду. Вот благодаря генераторам, благодаря нашему проекту люди могут кушать настоящий хлеб.

Анна обратила внимание, что жители освобожденных населенных пунктов – не видели хлеба по три-четыре месяца, а если и пытались приготовить что-то подобное, то смешивали воду с мукой и пекли на костре лепешки.

- Однажды мы приехали под Северодонецк, в село Вороново, и там детки лет пяти выхватывали хлеб у нас из рук и обкусывали его по краям – настолько соскучились, - вспоминает представитель ОНФ в ЛНР. - Одна бабушка сказала, я на лепешки, наверное, всю жизнь смотреть не смогу. Теплый хлеб стал для них спасением.

В Рубежном, по словам Анны Еременко, пекарня работает, ее сотрудники сами доставляют хлеб в отдаленные районы города пенсионерам, семьям с детьми, тем, у кого нет возможности подъехать к пекарне.

- Люди берут с удовольствием горячий хлеб, они очень довольны – он очень вкусный, без добавок каких-либо, которые кладут, чтоб хлеб долго не портился – таких ингредиентов пока просто-напросто в этих районах нет, - отметила Анна.

Раньше волонтеры ОНФ брали хлеб в Луганске и везли его на только что освобожденную от украинских войск территорию.

- Украина людям ничего не давала, - говорит Еременко. - А мы на всех освобожденных территориях стараемся запускать собственное производство бесплатного хлеба, поставляя им муку.

Анна Еременко раздает людям социальный хлеб. Фото: ОНФ

Тем временем открытие пекарни планируется в Северодонецке. Волонтеры Народного фронта уже доставили генератор, четыре тонны муки, сахар и дрожжи.

- Эта пекарня будет работать ежедневно, семь дней в неделю, и производить 1100 батонов в сутки, - сообщили в ОНФ.

Жители освобожденных населенных пунктов признаются, что благодаря помощи волонтеров – они выжили.

- У нас не было ничего. А тут нам привозят такой пахучий, такой вкусный и мягенький хлебушек, - говорит жительница села Вороново Елена. – Я получила буханку, и не знала, что с ним делать. Хотелось съесть его сразу, прямо весь. Или думала экономить, оставить, как запас. Но волонтеры обрадовали меня, сказали: что будут привозить его нам постоянно.

Некоторые жители при виде хлеба не могут сдержать слез.

- Где хлеб – там жизнь, - говорит пенсионерка Светлана Ивановна. – После стольких дней в сыром подвале, без крошки хлеба, без воды, теперь понимаешь, что мирная жизнь налаживается. И хочу сказать большое спасибо волонтерам, что кормят и поддерживают нас. В беде мы не остались.

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