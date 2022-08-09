Самому ценному экспонату больше ста лет: Луганчанин подарил музею огромную коллекцию фототехники, которую собирал полвека

Дома у Бориса Сливенко до передачи коллекции в музей Фото: Алина ЗАЕЦ

Борису Акимовичу 85 лет, но он бодро проходит в «свой» зал и показывает коллекцию – сначала фотоаппараты советской эпохи, потом советские бритвы механические и электрические, фототехнику, иностранные фотоаппараты. Только фотоаппаратов более 600 штук. Даже не верится, что столько может собрать один человек.

Коллекционер рассказал, что начал увлекаться фототехникой в седьмом классе. Его дядя в конце учебного года подарил ему фотоаппарат «Смена», с этого всё и началось. Большую часть коллекции он приобрёл в Кисловодске, и потом чтобы перевезти её в Луганск, ездил автобусом более десяти раз. После развала Советского Союза многие стали сбывать фотоаппараты на барахолках, и это стало основным источником пополнения коллекции.

– Я сбирал коллекцию 50 лет, и отдал её на 51-м году. А хотел подарить музею на 95-летие образование СССР, но Союз развалился, и меня обидели. После этого моей целью стало сохранять СССР, и делаю это насколько могу, – говорит Борис Сливенко.

Фотоаппараты Altura и Jubilette Фото: Алина ЗАЕЦ

Основная передача коллекции музею прошла в 2018 году, а потом несколько раз пополнялась. Каждый раз Борису Сливенко вручали благодарности и награды. 27 июля коллекционер передал в музей раритетные немецкие фотоаппараты. Фотоаппарат Altura, выпущенный в 1921 году, и Jubilette 1938 года выпуска.

История фотоаппарата Altura останется загадкой. Борис Сливенко предполагает, что аппарат трофейный, о нём никаких сведений нет. Это один из старейших аппаратов коллекции. А аппарат Jubilette выпустила фирма Balda в честь 30-летия фирмы, поэтому и название такое – «юбилейный». Это очень редкий фотоаппарат, их выпускали всего один раз. Его Борис Сливенко выменял у другого коллекционера на бинокль.

Фотоаппарат Altura Фото: Алина ЗАЕЦ

В этот раз познакомилась с коллекционером и поучаствовала в передаче раритетов заместитель председателя Государственной Думы РФ, заместитель секретаря Генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» Анна Кузнецова. Её очень поразила история Бориса Сливенко и его желание сохранять СССР.

– Хочется, чтобы дети не только смотрели на фотоаппараты, но и знакомились с такими людьми, которым все интересно в жизни, которые пытаются через все, что попадает к ним в руки, созидать эту страну, этот мир. Вот так и делается вклад в общую победу! – отметила Анна Кузнецова.

Первый заместитель руководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода вручила коллекционеру почетный знак «От благодарного народа ЛНР», которым его наградил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Борис Сливенко хоть отдал всю свою коллекцию, но продолжает восстанавливать фотоаппараты, приобретать новые, собирать их из деталей.

Бесценная коллекция Фото: Алина ЗАЕЦ

– Я этим насытился досыта, но всё равно как что-то попадает, хоть я знаю, что есть, но всё равно беру, – отмечает коллекционер. – Вот сейчас хочу приобрести аппарат «Турист», это наш аппарат, который делали с 36-го по 40-й годы. Он сейчас на рынке появился, собираю на него, ведь чем старше аппарат, тем он становится только дороже.

Автор и его коллекция Фото: Алина ЗАЕЦ

Как ни удивительно, но профессии Бориса Сливенко никак не связаны с фотоделом. Он был токарем, машинистом широкого профиля, танкистом, формовщиком, занимался партийной работой, но большую часть жизни он посвятил строительству. В Пятигорске Борис Сливенко делал реконструкцию самой крупнейшей базы снабжения Северного Кавказа, построил санатории, жилые кварталы. А его самый масштабный объект – Пятигорское ремонтно-механическое предприятие Северного Кавказа Госснаба. И он гордится этим! Показывает альбом со своими воспоминаниями, газетные вырезки о ходе строительства, от руки описаны фотографии и что там происходило – трепетно! Так сохраняют память.

Борис Акимович в завершении беседы даёт наказ: «Обязательно выпустите газету ко Дню строителя (14 августа – прим. ред.)! Я столько всего построил, я не только коллекционер, а и строитель».

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