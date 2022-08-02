Красный Лиман: разоренное Украиной локомотивное депо, высохшие озера и километры сгоревшего леса

Корреспондент «Комсомолки» на фоне подбитой украинской техники, таким металлоломом усеяны все обочины по пути в Лиман Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Восемь лет эти края были для меня недоступны. Когда-то, на заре 90-х, я здесь училась, грызла латынь и анатомию в Краснолиманском медучилище, в краю лесов и Голубых озер. Группа фельдшеров у нас была очень дружная, после выпуска с кем-то поддерживалась связь и даже встречались. Последняя встреча – в 2013 году. Тогда мы устроили небольшой пикник в Краснолиманском лесу, к нам присоединился учитель анатомии Владимир Пшеданов и мы смеялись и пили шампанское, запивая его березовым соком, не догадываясь, что скоро война. Сейчас уже нет учителя анатомии, он умер на седьмом году войны, лес, окружающий город, теперь заминирован, а на километры – выгорел.

Рубежное. Она еще верит, что хозяин вернется Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Там, где вчера еще шли бои, сегодня строят дороги

Раньше дорога в Красный Лиман на севере ДНР составляла около двух часов, сейчас – шесть, потому, что ехать можно только через ЛНР, пока Славянск и прилегающие территории не освобождены. По пути – разрушенные мосты, заминированные обочины, кое-где из асфальта еще торчат снаряды, обозначенные ветками. Начинаю подсчитывать блокпосты по пути следования и после десятого сбиваюсь.

Едем через разбитые Рубежное и Северодонецк ЛНР. Вокруг черные руины домов, лапша проводов, воронки и ни одного человека на многие километры. Даже в Мариуполе уже в марте, когда еще в городе шли бои, мне встречались прохожие, а тут – вымершие города, только вспугнутое воронье взмывает вверх. По руинам домов бродят тощие кошки и собаки, брошенные своими хозяевами.

Впрочем, есть на этой дороге и приятные впечатления. Впервые за долгие годы идет капитальный ремонт трассы, соединяющей Дебальцево ДНР и Новомихайловку ЛНР. Здесь задействовано немало российской строительной техники, рабочих. Шутка ли, 40 км капитального ремонта! Пыль стоит столбом и можно не сомневаться, трасса будет соответствовать современным российским стандартам.

Щось трапылось Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лес и озеро подверглись декоммунизации

Но самым тяжелым впечатлением на подъезде к Красному Лиману становится выгоревший лес. Частокол черных обугленных деревьев сопровождает нас многие километры. На обочинах полно ржавой украинской техники. Современная Украина умудрилась в мгновение ока уничтожить то, что было создано несколькими поколениями Советского союза, декоммунизировала.

Немногим известно, что знаменитые сосновые леса были тут не всегда. Еще после Великой Отечественной войны тут стояли топи и болота, многочисленные озера и лиманы - прибежище малярийных комаров. Советское руководство приняло простое и вместе с тем гениальное решение – осушить болота высадкой леса. Тысячи советских людей, от школьников до рабочих, приняли в этом участие.

- Работа длилась несколько лет. Мама рассказывала, что шесть дней в неделю работала, а на седьмой – сажали лес всем городом, - рассказала мне знакомая дончанка.

Самое страшное, что многие освобожденные территории до сих пор остаются под огнем Украины Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сосенки прижились, малярийные болота исчезли и стали эти края дивные раем для грибников и охотников. Окруженные тенистыми лесами, Северский Донец, Голубые Озера с белыми амурами, карпами, толстолобиками и огромными раками принимали отдыхающих в любое время года, в отличие от Азовского побережья. Конечно, пожары случались и раньше. В 1972 году выгорело 2 тысячи га, а в 1995 году – 20 тысяч га. В десять раз больше! Тогда с пожаром уже независимая Украина справилась с большим трудом. Сколько леса выгорело сейчас, только предстоит подсчитывать. Но то, что количество его огромно, не подлежит сомнению.

Не пощадила незалежная и огромное озеро Лиман, давшее 355 лет назад название городу. Глубина озера была около 4 м, а общая площадь достигала почти 800 тысяч квадратных метров. Сейчас в это не верится. Диагностика залежей сланцевого газа в 2014 году привела к нарушению водоносных горизонтов и озеро, где даже строили дамбу, чтобы оно не заливало окрестные дома, мелело с каждым годом и в 2020 году превратилось в луг.

Алексей Петров – мастер в Краснолиманском локомотивном депо Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В библиотеке – день открытых дверей Красный Лиман, узловая железнодорожная станция, пострадал не так страшно, как Рубежное или Мариуполь, а мне есть, с чем сравнивать. Но вряд ли это хорошее утешение для оставшихся там жителей. Все они ютятся либо в подвалах, либо в квартирах, где нет ни окон, ни воды, ни газа, ни света.

Мое Краснолиманское медучилище стоит без единого стекла, но сами стены уцелели и готовы принять первокурсников, причем без всяких испытаний. А я еще помню, как в далеком 1991 году сдавала биологию и писала диктант, тогда еще на русском языке.

Рядом с ним крупнейшее ДК железнодорожников. Здесь нас посвящали в первокурсники, здесь мы ставили «Ревизор» Гоголя, сюда я ходила в библиотеку и на аэробику, слово фитнес или пилатес тогда еще не знали. Сейчас это все осталось только в моей памяти, дворец выдержал немало прямых попаданий, затем здесь несколько часов полыхал пожар, но я все же решаюсь ступить на обугленные ступени. Здание стоит открытое всем ветрам. Останавливаюсь на плитах пола и вспоминаю, как приятно было на них скользить на дискотеках под «Доктор Албэн» и «Кармэн». Неужели это было?

От ударов Украины спасались под «Украиной» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Поднимаюсь выше, где вместо крыши надо мной - синее небо, и к своему изумлению вижу несгоревшей городскую библиотеку. Стеллажи перевернуты, книгами усеяно все вокруг и ветер листает страницы Пушкина и Ремарка. Сколько раз я сюда ходила студенткой! А теперь хожу буквально по книгам. Такого болезненного опыта в моей жизни еще не было. Классика, словари, поэзия мира - никому до этого библиотечного фонда нет дела. Книги – не предмет интереса мародеров. Где-то здесь находилась библиотека редких книг, но какова ее судьба – неизвестно.

От украинских обстрелов прятались под Украиной

Локомотивное депо Красного Лимана еще до спецоперации было разграблено Украиной. Весь подвижной состав был угнан в Днепропетровск. Нужно понимать, что железная дорога была для большинства местных жителей единственной работой.

В освобожденных городах из подвалов достают прекрасно сохранившихся Лениных и возвращают их на прежнее место Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Депо долго держалось, думали – беда нас минует. Но ВСУ сюда начали класть, когда Украина уже отступила. Снарядами разбиты уникальные цеха, сожжена шикарная столовая, пострадало ремонтное оборудование, а из тысячи сотрудников хорошо, если четвертая часть осталась. Недавно от украинского обстрела прятались в смотровой яме под локомотивом «Украина», это самое безопасное место. Символично, - рассказал мастер депо Алексей Петров, который тут отработал более 20 лет.

У парня разрушено жилье, сгорели все вещи и работа – это все, что у него осталось. Зарплату тут пока не платят, но и выбора особенно нет, все верят в восстановление.

Эта воля к жизни тут повсюду. Полуразрушенная краснолиманская больница, в которой я когда-то проходила практику, зияет пробоинами в стенах. У входа синие «кубышки» - емкости для воды, ветерок доносит запах костра, готовится обед пациентам и врачам. Умудряются тут и оладьи печь!

Рубежное ЛНР. Хроники апокалипсиса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Условия у нас скаутские – воды и света нет, но работаем, оперируем, спасаем, - смеется Ильнур Вахитович - врач из Уфы, приехавший в составе делегации работать в Донбасс. – Основной контингент среди раненых – дети и старики, они вот самые беззащитные, средний возраст реже встречается. А сейчас еще часто обращаются с обострениями хронических заболеваний, после сырых подвалов и стрессов.

Курорт Щурово Украина стерла начисто

В одной из палат уже идет на поправку дедушка, который сам посеченный осколками, нес на руках истекающую кровью 7-летнюю внучку.

- Незадолго до обстрела я заметил над нашим домом квадрокоптер, он полетал-покружил, а затем сразу начался обстрел. Моей внученьке Людочке перебило руку и ногу, осколки попали в поясницу, я уже был тоже посечен осколками, подхватил ее и в Лиман, - Анатолий Зуев не может сдержать слез.

Медучилище выглядит довольно сносно, с сентября здесь готовы начать учебный год Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Все это произошло недалеко от Лимана, в курортном поселке Щурово. Я слушаю этот рассказ и у меня не вяжется картинка с далекими студенческими воспоминаниями, мы часто отдыхали там. Весной – затопленные берега Северского Донца, гладь которого то и дело нарушает всплеснувшая рыба, поляны синих пролесков, а осенью – тишина такая, что слышно каждый падающий лист и грибной дух, который зримо стоит в воздухе.

- Сейчас Щурово уничтожено, нет ни одного дома, который бы не пострадал, до фундамента снесены всесоюзные курортные здравницы и дома отдыха. Казалось, что судьба должна быть благосклонна к нашему тупиковому поселку, в котором никогда не было военных, но увы. Украиной уничтожено все, лес на многие километры заминирован, - рассказал народный глава Щурово Валерий Ткаченко.

Валерий Ткаченко – народный глава Щурово, спасший десятки своих земляков под обстрелами ВСУ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Озеро Лиман, превратившееся в 2020 году в луг Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Краснолиманская больница работает, несмотря на разрушения, отсутствие воды и света Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Валерий – нормальный донецкий мужик, в прошлом работал в ГАИ – оказался единственным, кто взял на себя спасение жителей Щурово. Родня у него в Донецке и он мог спокойно уехать к ним, но тогда некому было бы вывозить жителей из-под обстрелов и привозить оставшимся продукты.

- ВСУ уже приметили мою машину и бьют по ней прицельно, еду знакомыми тропами, объезжая поваленные снарядами деревья, скорость – не меньше 140 км/час. Пригодились навыки работы в ГАИ, когда нужно оставаться спокойным и собранным, чтобы спасти людей. Не раз вывозил раненых и, слава Богу, у нас при 100% разрушений никто не погиб. Я бы себя не уважал, если бы уехал, меня тут люди ждут, верят, что не брошу. Оставшиеся сидят в укрытиях и не могут даже костер развести, Украина сразу начинает бить туда, - Валерий устало вытирает пот со лба.

Воду добывают даже дети Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Надели мешок на голову и избивали

Часто рядом с ним на переднем сидении его ангел-хранитель - жительница Щурово, 81- летняя Диана Никифорова. Она читает молитвы, пока Валерий несется под осколками снарядов и везет очередных эвакуирующихся. Глядя на нее, худенькую как подросток, которая даже о тяготах судьбы рассказывает с улыбкой, никогда не подумаешь, что она была в плену СБУ почти 1,5 года.

Диане Прокофьевне довелось провести в плену почти полтора года Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Взяли меня в 2015 году, мне тогда было 75 лет. Сына подозревали в сотрудничестве с ДНР, поддержке ополчения и вот так хотели оказать на него давление. Надели мне мешок на голову и избивали, когда я ответила на допросе, что ничего не знаю. В какой-то момент потеряла сознание, очнулась на земляном полу, кругом бетонные стены. Через время – снова допрос. Довелось пройти Мариупольское СБУ, СИЗО Киева, а затем нас освободили в 2016 году по обмену пленных, - вспоминает она. - «Красный крест» привез меня в мой домик в Щурово, тут я и жила, но никогда не теряла веры, что Россия вспомнит про нас, что не может Донбасс быть разорванным и не может оставаться под Украиной. Как мы ликовали 22 февраля, когда услышали о признании республик, плакали от счастья! Да, страшные испытания нам пришлось пройти на этом пути к России, но взглядам своим мы не изменили.

Так Украина пыталась остановить наступление союзных сил. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Все восемь лет такие люди, как Диана Прокофьевна, как Валерий и сотни тысяч других, ждали нас, верили в Россию, несмотря на оголтелую украинскую пропаганду, искоренение всего русского и вытравливание памяти. Разве могли мы их подвести?

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