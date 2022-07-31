В Донецке в парке Ленинского комсомола появилось «Дерево Героев»

Присоединиться к акции и поддержать наших бойцов могут все желающие. Артобъект находится рядом с Аллей Героев Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В донецком парке Ленинского Комсомола рядом с Аллеей Героев жители города украсили раскидистое дерево красными лентами со своими пожеланиями участникам специальной военной операции.

- Так мы с ребятами решили поддержать наших военнослужащих. Желающие могут прийти и оставить свое пожелание, - рассказал донецкий блогер Евгений Лебедев, запустивший эту акцию.

У подножья «Дерева Героев» участники акции оставили ведерко полное лент. Оттуда можно взять красную полосочку, написать на ней «телеграмму» для защитников и повязать на ветви. К стволу дерева неравнодушные дончане поставили даже лестницу, чтобы свое пожелание можно было закрепить повыше.

Сейчас на арт-объекте уже сотни посланий: «Возвращайся скорее, любимый», «Ждем с победой», «Терпения, братья», «За правду» и многие другие.

- Мы всячески поддерживаем воинов Русской коалиции. Если бы не они, то украинские националисты давно б разрушили наши города. Мы желаем нашим защитникам сил и вернуться домой живыми! - говорит Марья Богушева, повязывая ленту на «Дерево Героев».

Дончане и гости Донецка повязали сотни ленточек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Приходим с семьей на Аллею Героев, рассказываем детям о совершенных ими подвигах, а также о страшной цене, которую платит наш карай за независимость от киевской хунты, - подключился ее супруг Василий.

Ранее в Донецке прошла всероссийская акция «Алеша» в поддержку участников военной спецоперации на Украине - сотни водителей с энтузиазмом разместили на автомобилях наклейки с белгородским Алешей. Акция названа именем первоклассника из приграничного района Белгородской области Алексея Павличенко. Он стал известен после того, как его мама Юлия сняла видео, на котором ее сын встречает и провожает колонны военной техники, проезжающие мимо их дома. Военные благодарно махали 8-летнему мальчику, останавливались, жали руку, а Алеша, которому танкисты даже подарили шлемофон, каждый день продолжал вести дежурство на своем посту.

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