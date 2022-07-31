В Мариуполе в тестовом режиме заработало теле- и радиовещание

Энергетики тянут свет на левый брег Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На днях радиотелевизионный передающий центр Донецкой Народной Республики запустил в Мариуполе тестовое вещание. Об этом сообщили в Министерстве связи.

Сейчас транслируется вещание российских телеканалов: «Первый канал», «Россия 1 Крым», «Матч!», «5 канал», «Россия Культура», «Россия 24 Крым», «НТВ», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Телеканал Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Крым 24», «Муз ТВ», а также республиканских и луганских.

В эфире работают радиостанции: «Радио России Крым», «Маяк», «Вести ФМ». На радиочастоте 88,0 МГц – радиостанция «Маяк», 90,4 - «Радио России», 106,9 - «Вести ФМ».

Жители Мариуполя, находившиеся многие месяцы в качестве живого щита у украинских националистов, рады российскому телевидению и радио.

- Для нас - это окно в мир, возможность отдохнуть вечером, - говорят они. – Раньше, когда российские каналы были запрещены, мы смотрели их через интернет, потому что на украинских – сплошная брехня.

Сейчас в Мариуполе активно идет процесс восстановления жилья, больниц, школ, детских садиков и строительства новых.

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