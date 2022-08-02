«Вы и сегодня приближаете победный мир для шахтерского края»: Денис Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с Днем воздушно-десантных войск

Праздник Воздушно-десантных войск отмечается на пространстве бывшего Советского Союза 2 августа. Фото: Телеграм Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с Днем воздушно-десантных войск.

- Отвага и мужество «голубых беретов» - неотъемлемая часть легендарной истории этого воинского братства. Все знают: если дело поручено десантникам, оно будет обязательно выполнено, - сказал Денис Пушилин.

Бойцы ВДВ всегда там, где нужна особая боевая выучка.

- Многие из вас с присущим героизмом и сегодня с честью выполняют боевые задачи по защите интересов Донбасса и всей России. Вы были и остаетесь частью той силы, которая обрела несокрушимую мощь под руководством генерала Советской армии Героя Советского Союза Василия Маргелова. Его подвиг и подвиг его бойцов 3-й гвардейской дивизии, прорвавших две линии обороны гитлеровцев на Миус-фронте 17 июля 1943 года, приблизил освобождение Донбасса и Победу в Великой Отечественной войне. Также и вы сегодня, освобождая русские города от украинских неонацистов, приближаете победный мир для шахтерского края. Огромная вам за это благодарность от имени жителей Донбасса! – отметил Глава ДНР.

Праздник Воздушно-десантных войск отмечается на пространстве бывшего Советского Союза 2 августа. В этот день в 1930 году на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было десантировано с воздуха подразделение из двенадцати человек. С этого события и начался отчет истории российских ВДВ.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что жителям ДНР важно знать при обнаружении мин «Лепесток»

Депутат Народного Совета Республики рассказал, чем опасны взрывные устройства, которыми ВСУ «засеяли» Донецк и другие города (подробнее)