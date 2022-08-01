В Волновахском районе строят новый 20-километровый водовод

Новый водовод прокладывают специалисты военно-строительного комплекса МО РФ. Фото: vskmo.ru

Для обеспечения водой жителей Волновахи в Донецкой Народной Республике военно-строительный комплекс Министерства обороны Российской Федерации начал строительство нового водовода. Его протяженность - 20 километров. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

Глава администрации Волновахского района Константин Зинченко рассказывает, что водовод будет идти от населенного пункта Ольгинка, расположенного примерно в десяти километрах от Волновахи, до фильтровальной станции города. Первые трубы уже уложены в грунт.

- Сейчас основной источник воды в городе - это скважины, - сказал глава районной администрации.

Жители города с нетерпением ждут налаживания централизованного водоснабжения.

- Воды у нас нет уже пять месяцев. Как-то перебиваемся. Хоть нам и привозят питьевую и техническую воду, но этого все-равно не хватает для нужд, - говорит горожанка Мария. – Надеемся, что, как и обещали, в сентябре с наших кранов наконец-то пойдет долгожданная водичка.

Тем временем в Мариуполе водоснабжение восстановлено более, чем на 80 процентов, а к концу июля город будет запитан в полном объеме.

- Пока вода подается в дома самотеком, насосы не запускают из-за большого количества прорывов на трубах, - рассказывает мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Директор мариупольского филиала водопроводно-канализационного хозяйства производственного управления госпредприятия «Вода Донбасса» Сергей Коваль говорит, что по мере поступления воды специалисты обнаруживают большое количество повреждений труб, которые приходится оперативно чинить и заменять. Именно они затрудняют оперативную подачу воды в оставшиеся части города.

- Наша цель - полностью проверить всю сеть города и сделать так, чтобы полностью прошел гидравлический процесс и система водоснабжения города заработала, - сказал Коваль.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ возводят новый 40-километровый магистральный водовод

Он будет идти из Молодогвардейска в Ровеньки (подробнее)