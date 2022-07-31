В ЛНР специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ возводят новый 40-километровый магистральный водовод

Из Молодогвардейска в Ровеньки тянут новый магистральный водовод. Фото: vskmo.ru

Восстановление социальной инфраструктуры в Луганской Народной Республике идет полным ходом. Российские специалисты проводят капитальные ремонты старых и возводят новые объекты жизнеобеспечения населения. Военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ построит магистральный водопровод протяженностью больше 40 километров. Альтернативный источник водоснабжения обеспечит подачу питьевой воды из Молодогвардейска в Ровеньки.

Прокладка водовода уже началась. Однако прежде чем приступить к строительству, военные специалисты проделали немалую работу по разминированию.

- Обследовано более 45 тысяч гектаров, найдено и обезврежено свыше двух тысяч взрывоопасных предметов, - рассказали в Минобороны РФ.

Из Молодогвардейска в Ровеньки тянут новый магистральный водовод. Фото: vskmo.ru

ПРОСЛУЖИТ БОЛЬШЕ 100 ЛЕТ

Заместитель оборонного ведомства России Тимур Иванов проинспектировал строительство. Он заявил, что сдать новый гидротехнический комплекс планируется уже в октябре этого года.

- Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации водопровода составит более 100 лет, - сказал Иванов.

Для жителей Республики крупное строительство стало «диковинкой». При Украине ничего подобного не делалось. Сейчас же работы идут сразу на нескольких объектах.

- В те времена, чтобы трубу поменяли, нужно было тысячу и одно письмо написать, или чтобы из земли огромный фонтан бил, и то не факт, что сразу что-то будет сделано. А это строят новый! Совершенно новый водовод, - радуется житель ЛНР Михаил Трухин. – Это благо для нескольких поколений делается. Теперь можно быть уверенным, что благодаря российским спецам - вода в доме будет всегда.

Из Молодогвардейска в Ровеньки тянут новый магистральный водовод. Фото: vskmo.ru

Тем временем после долгого простоя возобновил работу Петровский магистральный водовод, что в Станично-Луганском районе. Подача воды по нему была прекращена с января 2020 года. Специалисты «Луганскводы» приступили к восстановлению сразу же после освобождения населенного пункта. Работали круглосуточно. Все поставленные задачи были выполнены в максимально сжатые сроки.

- Общая протяженность замены аварийных трубопроводов составила 1,5 километра, - говорят в «Луганскводе». - Производительность Петровского магистрального водовода практически вышла на проектную мощность.

По Петровскому водоводу в Луганск и населенные пункты Славяносербского района поступает дополнительный объем воды, что позволило увеличить время подачи и улучшить централизованное водоснабжение для почти 150 тысяч жителей.

Также идет замена больше одного километра труб Айдарского водовода.

Старые трубы уже изношены. Фото: Лугансквода

Без воды не останемся

Жители Северодонецко-Лисичанской агломерации и Рубежного остаются без центрального водоснабжения. В Северодонецке специалисты постепенно восстанавливают водные коммуникации, в Лисичанске и других населенных пунктах освобожденной территории ЛНР это станет возможным после полного разминирования Западной фильтровальной станции.

Вода непременно пойдет из кранов, однако пока что в города ее привозят на автоцистернах. 15 таких грузовиков прибыли из Москвы от российских властей. Каждый из них рассчитан на 10 тонн воды. Цистерны начали доставку воды в Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

15 автоцистерны для жителей Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Фото: ГТРК ЛНР

Как только автоцистерны приезжают в населенный пункт – сразу же выстраивается очередь.

- Мы очень долго просидели без воды, - рассказывает жительница Северодонецка Валентина Меркулова. - Когда шли боевые действия, у нас в убежищах были ограниченные запасы. В затишье пытались выбираться на поиски или, когда начинался дождь – выставляли емкости. Для нас вода – это золото. Спасибо, что привозите, что у нас есть возможность готовить на хорошей воде.

- С нетерпением ждем, когда восстановится централизованное водоснабжение. А сейчас благодаря помощи – мы водой обеспечены. Набираем, и нам хватает до следующего подвоза, - говорит житель Лисичанска Михаил. – Правда, сложность в том, что ее донести до дома нужно, а не у всех такая возможность есть. Выручаем друг друга, и себе наберем и соседям.

Доставлены стационарные цистерны

Тем временем в Северодонецк доставлены три стационарных емкости на 26 кубов каждая. Они будут размещены в разных точках города, жители в любое время смогут набрать техническую воду.

ВОДА ВЕРНУЛАСЬ В ДОМА

В шести населенных пунктах Республики восстановлено централизованное водоснабжение. Специалисты из Российской Федерации и сотрудники «Луганскводы» завершили ремонт на магистральном водоводе. Благодаря продуктивной работе возобновилась подача воды сразу в шести населенных пунктах Луганской Народной Республики.

Первомайск стал первым. Вечером 28 июля с водопроводной насосной станции «Башня» в дома жителей пошла долгожданная вода. Снабжение шло с фильтровальной станции, расположенной на окраине Лисичанска. Еще 21 февраля оно было прервано украинской стороной.

- Мы неоднократно пытались изменить схемы водоснабжения, однако это не привело к положительному результату, - рассказывают в «Лугнаскводе». После освобождения Лисичанска, руководство предприятия решило построить повысительную насосную станцию, что позволило снизить давление в водоводе, сократить аварийность и, как следствие, возобновить централизованную подачу воды населению. Строительство выполнено в рекордно короткие сроки.

Специалисты трудятся, чтобы Республика была обеспечена водой. Фото: Лугансквода

В восстановлении водоснабжения Первомайска активное участие принимали сотрудники Калужского водоканала.

- Ура! У нас теперь есть вода! – радуется жительница Первомайска Ивана Политовская. – К нам вернулась цивилизация, теперь, чтобы набрать воду – не нужно идти на улицу к цистерне или к машине, на которой ее доставляли.

А спустя два дня такая долгожданная вода вернулась в дома жителей Свердловска, Стаханова, Брянки, Кировска и Перевальского района.

- Большое спасибо российским строителям, ремонтникам, что приехали в нашу Республику и помогают восстанавливать, преображать, и нашим работникам большое спасибо, что в такое непростое время, практически круглосуточно трудятся, чтобы дома, в нашем городе, в нашей стране было хорошо и комфортно, - сказала жительница Стаханова Инна.

Строится 40-километровый водовод. Фото: Правительство ЛНР

Пока воды не было в кранах, жители не остались один на один с проблемой. В каждый район осуществлялся подвоз воды спецтранспортом.

- Теперь жить станет немного проще, - говорит пенсионер из Кировска Михаил Андриевский. – Я за водой ходил, как на работу. У меня соседки плохо ходят, одна – на моем этаже, другая этажом выше, и еще одна в другом подъезде живут. Все помогал. Безвозмездно, конечно. Меня с детства учили делать добрые дела. И они возвращаются еще в большем размере – вот, отремонтировали водопровод, все наладилось. Это знаете, как в том стишке: «А у нас в квартире газ». Только в нашем случае: «Спасибо, что у нас в квартирах… вода!»

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