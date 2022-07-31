Волонтеры гуммиссии #МЫВМЕСТЕ проведут для детей ряд досуговых мероприятий в ЛНР

Для ребят организованы различные мероприятия. Фото: мывместе.рф

С 1 августа гуманитарная миссия #МЫВМЕСТЕ проводит в Луганской Народной Республике досуговые мероприятия для детей.

Волонтеры из разных регионов России и ЛНР отправились в Краснодон и Ровеньки, чтобы поддержать ребят и дать им возможность отвлечься от происходящих событий.

18-летняя Ирина Стремилова занимается волонтерством с 2019 года. В рамках акции «Мир Луганщине - С заботой о детях!» девушка ездила в прифронтовые и отдаленные населенные пункты ЛНР к детям различных категорий с развлекательной программой и разными подарками.

- Дарила детям счастье, а в ответ получала их улыбки, - сказала Ирина.

Проводить игры с детьми девушка будет и в рамках проекта гуммиссии #МЫВМЕСТЕ.

- Детские улыбки — это лучшая благодарность для волонтера, - признается Ирина Стремилова. - Для меня волонтерская деятельность стала частью жизни, я не представляю себя без помощи людям. Я - волонтер! И я горжусь этим!

Ирина Стремилова занимается волонтерством с 2019 года. Фото: мывместе.рф

Дети с нетерпением ждут праздника, который для них организуют волонтеры гуммиссии.

- У нас давно не было ничего подобного. Разве что удается погулять с друзьями во дворе, - рассказывает 12-летляя Меланья из Ровеньков. – Обязательно пойдем с друзьями и родителями на праздники. Думаю, там нам будет весело. А особенно мне будет интересно побывать на мастер-классе по рисованию. Обожаю рисовать и метаю стать художницей.

А 14-летний Максим Федорук из Краснодона почти десять лет увлекается футболом. Мальчик с нетерпением ждет турнир. Готовится во всю. Признается, что давно не участвовал в соревнованиях и хочет, как и раньше, завоевывать медали и кубки.

- Я каждое утро приседаю, отжимаюсь. Хочу забить, как можно больше голов – выиграть турнир и стать лучшим бомбардиром, - говорит Максим. – Большое спасибо волонтерам, что они организовали эти соревнования!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:

1 августа, Краснодон

Проведение досуговых мероприятий для детей (праздник двора)

4 августа, Краснодон

Показ анимационных фильмов

10 августа, Ровеньки

Праздник двора для детей

11 августа, Краснодон

Проведение турнира по футболу среди юношей 14-17 лет

14 августа, Ровеньки

Мастер-классы по рисованию

18 августа, Краснодон

Показ анимационных фильмов

20 августа, Ровеньки

Мастер-класс по рисованию

23 августа, Краснодон

Показ анимационных фильмов

30 августа, Краснодон

Показ анимационных фильмов

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Участники гуманитарной миссии «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом» провели занятия для более чем 150 детей столицы ЛНР.

- За две недели наши волонтеры-психологи успели поработать в оздоровительном лагере и в одном из детских домов Луганска, - рассказывают в гуммиссии. - Сейчас добровольцы продолжают проводить для ребят арт-терапии, мастер-классы, авторские тренинги по командообразованию и контролированию эмоционального состояния.

Волонтеры-медики занимались с детьми в Луганске. Фото: мывместе.рф

А для ребят постарше проходят индивидуальные беседы по профориентации, знакомятся с российскими проектами по раскрытию потенциала, в которых есть возможность участия молодых людей из ЛНР.

Кроме этого, волонтеры-медики проводят интерактивные мероприятия с ребятами «Луганского детского дома» в возрасте от 7 до 16 лет о здоровом образе жизни в развлекательном формате.

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