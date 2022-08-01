Как жителям Донбасса, выехавшим на территорию РФ, получить российское гражданство

Сотни тысяч жителей Донбасса вынуждены были выехать на территорию России, спасаясь от боевых действий. Фото: ЛИЦ

Сотни тысяч жителей Донбасса вынуждены были выехать на территорию России, спасаясь от боевых действий. Для них в РФ предусмотрен упрощенный порядок получения российского гражданства.

В посольстве ДНР в РФ разъяснили порядок подачи документов на оформление гражданства РФ в упрощенном порядке для лиц, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ

В перечень необходимых документов входят:

1. Заявление установленного образца – в двух экземплярах;

2. Перевод документов на русский язык (+копия);

3. Документ, удостоверяющий личность (+копия);

4. Фото 30 х 40 мм, 4 шт. (матовые);

5. Миграционная карта, свидетельство о предоставлении временного убежища, разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника государственной программы переселения соотечественников (достаточно наличие одного из перечисленных документов);

6. Уведомление о постановке на миграционный учет по месту пребывания;

7. Документ, подтверждающий постоянное проживание на территории ДНР, ЛНР и Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на этой территории (не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность - паспорте);

8. Документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования (не требуются, если оформлено РВП или ВУ).

Также дополнительно могут потребоваться следующие документы и их копии:

- документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества;

- документ о заключении (расторжении) брака;

- свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

Кроме этого, при подаче заявления проводится дактилоскопическая регистрация.

Подать документы можно в подразделении МВД России по месту пребывания. Срок рассмотрения - обычно 3 месяца, но он может быть продлен до полугода.

МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СТАЛО БЕСПЛАТНЫМ

Тем временем, стало известно, что жители Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживавшие на данных территориях и покинувшие их в экстренном порядке, теперь могут бесплатно проходить обязательное медицинское освидетельствование для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также гражданства России.

Соответствующее постановление Правительства РФ было опубликовано 28 июля на официальном интернет портале правовой информации. Документ вносит изменения в постановление Правительства № 1134 от 31.10.2014 года.

Ранее бесплатно проходить медосвидетельствание эти категории граждан могли только при получении статуса беженца.

Также теперь кроме первой медико-санитарной помощи, граждане могут получать бесплатно специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь.

Ранее это было возможно только «в неотложной форме при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР начнут выплачивать компенсации собственникам разрушенного жилья

Власти обязуются также выделить деньги на капитальные ремонты жилых помещений (подробнее)