Регионы России помогают восстанавливать Донбасс

Строительство идет полным ходом. Фото: vskmo.ru

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин провел штаб с регионами, которые оказывают помощь в восстановлении поселков и городов Донецкой и Луганской Народной Республики. Участвовали и руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

- Ключевой вопрос - это мобилизация рабочей силы, работы сегодня много – в перечне у нас на сегодняшний день почти четыре тысячи объектов, над которыми необходимо работать, и для этого нужны люди, - сказал Хуснуллин.

Марат Хуснуллин отметил, что Правительство РФ помогает регионам в координации этой работы и решает актуальные вопросы.

Марат Хуснуллин и Денис Пушилин. Фото: ТГ/Марат Хуснуллин

ВСЕ ЧТО ОТ НАС ЗАВИСИТ - БУДЕТ СДЕЛАНО

Тем временем «кипят» работы по восстановлению освобожденных территорий Донецкой Народной Республики. Тульская область ведет строительство на всех запланированных объектах Левобережного района Мариуполя. Там развернут целый строительный городок, работают 173 человека.

- В городе капитально ремонтируются кровли, инженерные системы и места общего пользования 16 многоквартирных домов Мариуполя, идет восстановление детского сада. Планируется отремонтировать одно из общежитий и передать его под маневренный фонд, - рассказывают в администрации Тулы. - Будет расчищена вся территория Левобережного микрорайона, продолжается работа по подключению объектов к коммунальным ресурсам.

До октября этого года все дома Левобережья будут подготовлены к отопительному сезону.

- Это не вопрос отчетности, - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Все, что от нас зависит, должно быть сделано в полном объеме.

Передвижной медцентр из Тулы в Мариуполе

«ПРИЯТНО, ЧТО О НАС ЗАБОТЯТСЯ»

В Мариуполь прибыла вторая группа медиков из Тулы. Врачи оказывают помощь в передвижных поликлиниках.

- Мы ценим работу врачей из Тулы. Когда они приезжали в прошлый раз, я приходила на прием. Они делают все качественно, относились к пациентам обходительно, - рассказывает жительница Мариуполя Елена Сиверская. – И это очень приятно, что о нас заботятся жители России. Они говорят нам, что по-другому никак – мы одной крови и должны помочь в трудной ситуации братьям и сестрам.

Также в Мариуполь прибыла и группа пермских хирургов. Они будут проводить кардиохирургические операции.

Восстановительные работы в Мариуполе. Администрация Мариуполя

Тем временем Санкт-Петербуржская строительная компания «Модуль-центр» восстановила самую большую мариупольскую школу №65 в Жовтневом районе.

- В ближайшее время в школе начнется установка оконных конструкций, - говорит представитель компании. – Всего в школе задействовано около 250 рабочих, из которых около 70 процентов представляют местные специалисты. Сдать школу в эксплуатацию планируем к началу учебного процесса.

ДЕЛАЮТ СЕЙЧАС И СТРОЯТ ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

У Курской области большие планы по восстановлению Першотравневого района ДНР. Часть работ уже проведена – в Мангуше отремонтирован и уже возобновил работу детский сад. Еще предстоит провести работы в школе Стародубовке и детском саду Камышеватого.

- Также в планах восстановить растворобетонный и асфальтовый заводы и отремонтировать дороги, подготовить объекты социальной инфраструктуры к отопительному сезону. Восстановление коснется и жилых домов. В будущем планируется строительство водовода из Бердянска, - рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Восстановление железнодорожной больницы, станции переливания крови и школы в Волновахе взял на себя Ямал.

- Мы за это время развернули большую работу, - рассказывает глава региона Дмитрий Артюхов. - Взяли на восстановление ключевые социальные объекты. Задача номер один для нас это школа, к 1 сентября она должна заработать, в этом нет никаких сомнений.

БЛАГОДАРНЫ ЗА ВСЕ!

Жители освобожденных населенных пунктов ДНР, видя, какую работу проделывают российские строители, как о них заботятся медики и волонтеры, признаются, что для них это дорогого стоит.

- Да, мы пережили боевые действия, пережили страх и ужас, которые творили эти нацики «азовцы», но теперь у нас начинается новая жизнь, - говорит житель Мариуполя Владимир Першин. – Все отстроим, восстановим. Я устроился на временные работы, потому что это возможность и руку приложить к благоустройству города, и копеечку на проживание заработать.

Ремонт детского сада в Волновахе на завершающем этапе. Администрация Волновахи

Пенсионерка из Волновахи Лидия Денисова рассказывает, что, когда увидела первую колонну со строителями из России – не смогла сдержать слез.

- Нас пугали националисты, что разрушат все, и у нас навсегда будет разруха, - вспоминает женщина. - Но я знала и верила, что мы не будем брошены на произвол судьбы, потому что за нами Россия.

Многие жители впечатлены масштабами и скоростью строительства.

- Там гремит стройка, там разбирают завалы, там кладут асфальт – везде идет движение, - рассказывает жительница Донбасса Алла Головенко. – Еще вчера там было все завалено, на следующий день – чисто, а потом «раз» и начал расти новый дом. Строители – настоящие профессионалы, делают все быстро, красиво и качественно.

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