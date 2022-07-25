Валерий Филиппов и Елена Заславская Фото: Алина ЗАЕЦ

Старт фестивалю дали во время празднования дня рождения поэта-песенника 22 июля у стен Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского.

Фронтовые заметки и зарисовки студента кафедры художественной анимации ЛГАКИ Ивана Шабанова Фото: Алина ЗАЕЦ

Фронтовые заметки и зарисовки студента кафедры художественной анимации ЛГАКИ Ивана Шабанова Фото: Алина ЗАЕЦ

Ректор академии Валерий Филиппов рассказал, что идея объявить сбор фронтовых творческих работ у коллектива вуза появилась после просмотра видео со студентом академии, который «играл» на автомате как на альте. Вдохновением для названия фестиваля также послужили стихи этого студента – альтиста Сергея Белецкого с позывным «Лютик».

Лютик Фото: Алина ЗАЕЦ

– Художник, он и в окопе художник. Как Матусовский оставался поэтом на войне, так и наши ребята, студенты, педагоги на войне не перестают творить. Соберем их работы, и пусть об этом узнают все, весь мир! – подчеркнул ректор.

Зарисовки студента кафедры кино-, телеискусства ЛГАКИ Даниила Фото: Алина ЗАЕЦ

Врезка:

Студент музыкального отделения колледжа ЛГАКИ им. М. Матусовского, альтист Сергей Белецкий с позывным «Лютик», 18 лет:

Идёт дорожка, справа мины,

А слева – Родина моя,

И все сомнения отринув

Мы в пекло двинулись не зря!

Не каждый пусть из нас вернется.

Победе быть. Лишь в этом смысл.

И мы воюем в свете солнца,

Чтоб мирной стала наша жизнь!

И будет каждый день прекрасен:

Учеба, творчество, любовь...

Со смертью каждый был согласен,

Вступая в бой, идя на ZOV.

Во время объявления о старте фестиваля выступила луганская поэтесса и педагог ЛГАКИ Елена Заславская. Её сын, студент академии Иван служит в рядах Народной милиции ЛНР. Елена Заславская показала его фронтовые зарисовки и заметки.

Фронтовые эскизы скульптора, преподавателя кафедры станковой живописи ЛГАКИ Александра Елизарова. Он погиб в боях за освобождение Камышевахи 30 мая. Его фронтовые зарисовки передали однополчане Фото: Алина ЗАЕЦ

– Я бы хотела, чтобы этот фестиваль объединил не только тех, кто сейчас на передовой, но и тех, кто на культурных фронтах во всей большой России поддерживает, отстаивает нашу правду, наши смыслы, нашу идентичность, наше право быть русскими, говорить на родном языке, творить, учиться. Пусть этот зов, который звучит в сердце каждого из нас, объединит, – призвала участвовать всех Елена Заславская.

Фронтовые эскизы скульптора, преподавателя кафедры станковой живописи ЛГАКИ Александра Елизарова. Он погиб в боях за освобождение Камышевахи 30 мая. Его фронтовые зарисовки передали однополчане Фото: Алина ЗАЕЦ

Номинации фестиваля:

Работы можно присылать по адресу: zovfest2022@gmail.com. В академии Матусовского сообщили, что все подробности о проведении фестиваля будут известны позже и обязательно буду озвучены в СМИ.

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