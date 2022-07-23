«Луганский автодор» завершает ремонт дороги Свердловск – Червонопартизанск

До конца года в планах отремонтировать порядка 200 километров ключевых дорог. Фото: пресс-служба Министерства транспорта ЛНР

«Луганский автодор» подходит к завершающей стадии ремонта дороги Свердловск – Червонопартизанск, ведущей к пограничному с Российской Федерацией контрольно-пропускному пункту.

В министерстве транспорта Луганской Народной Республики сообщили «Комсомолке», что на данный момент уже завершено фрезерование асфальтного покрытия. В этих работах принимали участие 12 сотрудников «Луганского автодора».

- К укладке асфальтного покрытия на этом участке автомобильной дороге планируется приступить в ближайшее время, - анонсировали в Минтрансе ЛНР.

Эта дорога – один из ключевых путей сообщения с Российской Федерацией. По ней ведутся поставки гуманитарной помощи, специальной техники для развития Республики.

– Кроме этого, отремонтированная дорога обеспечит безаварийное движение для граждан ЛНР в Россию, - подчеркнули в транспортном ведомстве.

- Спасибо строителям, дорожникам и всем специалистам, которые восстанавливают нашу Республику, - благодарит луганчанин Сергей Рассказов. – Смотришь, там строят, там ремонтируют, и душа радуется. Появилась надежда на светлое будущее.

Также в министерстве транспорта Республики рассказали, что специалисты из РФ до конца года планируют выполнить капитальный ремонт трех автодорог в ЛНР, это:

М-04 Знаменка – Луганск – Изварино (от поселка Михайловка Перевальского района до границы с ДНР, города Дебальцево),

Т-13-12 КПП «Танюшевка» - Старобельск – Артемовск, с участком пункта пропуска,

Т-13-14 ПП «Просяное» - Беловодск до населенного пункта Широкий, с участком пункта пропуска.

- Общая протяженность капитального ремонта составит порядка 200 километров дорог, - рассказали в Минтрансе ЛНР.

Напомним, что в городе Счастье запущен асфальтобетонный завод (АБЗ) с производительностью 240 тонн асфальта в час - этот материал будет использован для капитальной реконструкции автомобильной дороги М-04 «Знаменка - Луганск – Изварино» в Перевальском районе. Свой АБЗ появился и в Красном Луче. Его в рамках помощи привезли из Башкортостана. Завод может производить 60 тонн асфальта в час. В течение летнего сезона новый комплекс будет обеспечивать обновление асфальтового покрытия 170-километровой сети дорог города. Такие заводы функционируют и в Луганске, Белокуракино, Новопскове и Марковке.

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