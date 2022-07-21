«Намолотили более 330 тысяч тонн зерна»: Аграрии рассказали, как продвигается уборочная кампания в ЛНР - 2022

Работа на полях кипит Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Уборочная кампания в ЛНР - 2022 находится сейчас в самом разгаре - аграрии уже намолотили свыше 300 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

- По состоянию на 20 июля сельхозтоваропроизводители Республики намолотили более 330 тысяч тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в Старобельском, Марковском и Антрацитовском районах уже убраны свыше половины площадей, занятых озимыми культурами. Максимальной урожайности смогли достичь фермеры Новоайдарского района - там добились на выходе по 49,7 центнера зерна с гектара.

В некоторых районах успели убрать свыше половины площадей, занятых под озимые культуры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Славяносербском и Новопсковском районах уже убраны более 30% полей с яровыми культурами, а максимальная урожайность получена аграриями Свердловского и Старобельского районов - по 36,2 и 32,3 ц/га соответственно. Кроме того, сельхозпроизводители Славяносербского района приступили к уборке ранних технических культур. Тем временем в агрофирме «Степовое» начали убирать горчицу.

Кроме того, продолжается уборка овощей с открытого грунта.

- Огурец убран на 63,4%, свекла столовая - на 10%, кабачки - на 9% площадей, подлежащих уборке, - рассказали в министерстве.

В Минсельхозе также добавили, что ведется подготовка почвы и удобрений под урожай следующего года.

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