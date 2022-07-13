«Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку»: Корейская Народно-Демократическая Республика признала ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: REUTERS

Сегодня, 13 июля, Корейская Народно-Демократическая Республика признала Донецкую Народную Республику. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса, - рассказал Денис Владимирович.

Руководитель Республики добавил, что данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий обоих государств.

- Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество, - сказал Глава ДНР.

Сегодня состоялась встреча Посла ДНР в России Ольги Макеевой с Послом Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Хон Чхолем.

Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил Послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость ДНР. Фото: Посольство ДНР в РФ

Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил Послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость ДНР.

Ольга Макеева выразила уверенность, что сотрудничество между государствами, ставшее с этого дня официальным, будет продуктивным и взаимовыгодным.

Также стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

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