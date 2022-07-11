Донбасс возвращенный: Не только освободить, не только накормить, но и вернуть к самим себе. Иначе война снова повторится

Юная жительница Волонтеровки Анечка на руинах своей школы, которую украинские военные выбрали в качестве расположения Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда в Донецке я выхожу даже ненадолго из дома, пусть только за хлебом, то оставляю своей кошке тройную порцию корма, а воду наливаю в несколько объемных емкостей и ставлю рядом. Ты никогда не знаешь, вернешься ли. А животное не должно страдать.

Обстрелы Донецка не прекращаются, всякий раз накрывает новое место, в которое даже в 2014 году не прилетало. Каждый день очередные 3-4 человека становятся жертвами Украины. Как в сказке про чудовище, которое каждый день требовало от горожан новую жертву. Мариуполь, Бердянск, Херсон, Мелитополь уже строят новую жизнь, а мой город будто сакральная жертва, для которого восемь лет войны закольцевались и приняли форму бесконечности.

Украина ковала себе смену из детей Донбасса. Но не успела Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Выходя за хлебом, прощаемся с родными

Телефонами родственников обменялись все соседи. Мало ли что случится!

Теперь соседи переживают, когда в моих окнах долго нет света. Люди снова стали общаться друг с другом, так уже было в 2014 году. Совсем не моветон позвонить друзьям в час ночи или в четыре утра, прочитав в сводках, что их район накрыла арта. Донецкие переклички практически не затихают – там горит нефтебаза, там Украина накрыла жилой сектор, а там под обстрелом завод. Все сочувствуют друг другу. Удивительно, но страдания объединяют людей куда больше, чем радости.

Иду я как-то на интервью, по пути нужно на рынок зайти за кофе. Позади меня девушка лет 18-ти, которая ускоряет шаг, чтобы поравняться со мной.

-А разрешите я с вами буду идти рядом? Пожалуйста! Мне очень страшно. -Конечно, пойдемте вместе.

Железный Феликс в подземелье бывшего мариупольского СБУ стал мишенью Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В это время рядом машина громко преодолевает «лежачего полицейского». От глухого «Бух!» девушка подпрыгивает на месте. И я понимаю, что ей не просто страшно, а невыносимо страшно, у нее даже голос дрожит. Она же ребенок совсем. - Мне нужно идти. Понимаете? Диплом. Дистанционно нельзя. Я учусь в Академии управления. А недавно мы с подругой попали под страшный обстрел. Я до этого еще не так боялась, а сейчас я просто не могу заставить выйти себя из дома, - тарахтит она. - Понимаю, еще как понимаю. Но все будет с вами хорошо, не бойтесь. Стараюсь отвлечь ее какой-то болтовней, лишь бы заполнить эфир и вытеснить ее страх. Тут уже бахает вдалеке и совсем не машина. - Не бойтесь, это наши, - говорю уверенным голосом своей новой знакомой, хотя совсем не уверена в этом.

- А я знаете, когда выхожу, надеваю красивое белье и еще, чтобы носки без дырок, а то мало ли что со мной, стыдно будет, - улыбается смущенно. - Это правильно. Это вообще по умолчанию. Но вы обязательно читайте «Живые помощи», - говорю ей. - Или напишите и носите с собой. Там же «и понесут тебя над землей и не преткнешься о камень ногою своею». Так и будет, не преткнетесь. Вот увидите! Всегда читайте и ничего с вами не случится.

Она вдруг обнимает меня, вижу, прям расплакаться готова. Я не знаю, чем еще аукнутся такие нервные перегрузки для всех нас. И какие дипломы этого стоят.

Листовки о мире в Донбассе из комнаты вещдоков в СБУ Мариуполя Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Оковы тяжкие падут, темницы рухнут

В одной из поездок в Мариуполь вместе с иеромонахом Феофаном удалось посетить здание бывшего СБУ. В 2015 году он был тут в плену. Шила ему Украина, ни много ни мало, терроризм и измену родине. Подвергался пыткам утоплением, когда на лицо связанного человека кладут платок и льют на него воду, имитацию расстрела, да и много чего еще. А затем был обмен пленных и священник был спасен.

Иеромонах Феофан когда-то здесь принимал пытки, но говорит, что своих мучителей давно уже простил Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мы стоим на руинах здания, крыша и четвертый этаж отсутствуют, этажи провалились, в окнах – свищет ветер, хлопая остатками дверей, даже ограда некогда грозного здания завалилась. А мы стоим с отцом Феофаном и сверху нас согревает щедрое южное солнце. Так, наверное, в фильмах выглядит хэппи энд. Я соглашаюсь со своим собеседником, что не стоит ничего возводить на этом месте, уж слишком много страданий и боли тут было, а лучше разбить сквер памяти жертв Украины.

Вооружившись фонариками, спускаемся в подвал, где хранились вещдоки. Среди хлама находим жетоны батальона «Восток», нашивки «Беркута», казачьи погоны, георгиевские ленты и листовки о референдуме 2014 года. Немые свидетели того, что потом случилось с их хозяевами. Все это для музеев Донецка и Петербурга.

Надеялись остановить войну

Одна из находок наиболее поразила меня. Это листовки с призывом прекратить войну в Донбассе. 17 февраля суббота было у нас в 2018 году. Подумать только! Безальтернативный Минск в самом разгаре, бесконечные перемирия - школьное, пасхальное, хлебное, рождественское сменяют друг друга и отличаются только названиями, безнаказанные убийства дончан к тому времени стали уже чем-то обыденным и привычным всему миру, который элементарно информационно устал от Донбасса. Так бывает.

И тут вдруг в оккупированном Украиной Мариуполе кто-то призывает выйти на митинг с требованием остановить войну! Тысячи и тысячи листовок лежали рассыпанные по пыльным стеллажам и на полу в этом проклятом здании СБУ. Кто-то здесь стал калекой, кого-то убили, кого-то просто сломали. За эти вот листовки в том числе. А значит, так несправедливы упреки диванных экспертов, что наши земляки не сопротивлялись нацистскому режиму. Кто-то скажет, для полумиллионного Мариуполя это не показатель. Но ведь обывателей в любом обществе всегда куда больше, чем пассионариев.

Школа в Волонтеровке стала располагой украинских вояк Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Железный Феликс стал узником подземелья СБУ

Отец Феофан показывает мне пыточную, где сбушники имитировали расстрел людей. Она так и называется «Тир». Я ступаю и чуть не падаю, весь пол усеян гильзами.

- Вот здесь пленника усаживали на лавку. А вон и она валяется тут как тут, когда-то и я на ней сидел, а вокруг меня стреляли, заставляя оговорить себя и подписать «признания», - рассказывает Феофан. – Вот тут и пулеулавливатель, чтобы избежать рикошета.

Тут же в самом дальнем углу обнаруживаем полуразбитый бюст Феликса Дзержинского, стоявший когда-то во дворе СБУ - с советских еще времен, пока не грянула декоммунизация. Выглядит железный Феликс печально – нос, щеки и уши отбиты пулями.

- Он сначала служил для сбушников мишенью. Но они быстро поняли, что рикошет - штука опасная и убрали его сюда, где уже живые пленники служили мишенями украинским палачам, - рассказал мой экскурсовод.

В школах Мариуполя учили будущих националистов

Зато теперь георгиевские ленты в ходу у жителей освобожденных городов. Носят просто так, без принуждения. В поселке Волонтеровка на севере Мариуполя, куда мы привезли гуманитарку, мое внимание привлекли два брата-двойняшки – Дамирель и Ленимар Маматовы. У обоих повязаны георгиевские ленты.

- Это нам в Мариуполе в День Победы вручили. А сегодня мы получили с братом аттестаты об окончании 9 класса. Уже образца ДНР. Причем окончили школу с отличием! – рассказал один из братьев.

И мне сложно представить, как можно выучиться на «отлично», когда с февраля тут шли боевые действия, а теперь все разрушено кругом, включая школу, нет ни света, ни воды, ни транспорта.

- Я – первоклашка, но в школу почти не ходила, сначала коронавирус, затем – каникулы, потом – война. Читать толком еще не научилась, - рассказывает белокурый ангел Анечка, показывая мне, где тут у них был спортзал, где - столовая.

Школу в Волонтеровке в первые же дни украинские военные сделали своим расположением, чем и предрекли ее печальную участь. Восстановлению она не подлежит. Зато в одном из бывших классов нахожу детскую игру на знание повстанческой армии Украины (запрещенная в РФ организация), справочник юного украинского националиста, картонные медали украинских патриотов, видимо, для тех, кто победит в игре. Давно понятно, времени Украина даром не теряла.

И сейчас на освобожденные территории нужно не только хлеб и тушенку везти, а в первую очередь - русскую идеологию. Иначе и тот фронт, где сейчас гибнут наши парни, можем со временем потерять. Как потеряли когда-то Украину.

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