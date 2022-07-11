Рынки Донецка стали целью украинской артиллерии [фото]

Рынок около вокзала Донецка сильно пострадал от снарядов ВСУ Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Украинские артиллеристы сделали рынки Донецка одной из своих главных целей. Разбит оптовые рынок на Текстильщике, наполовину уничтожен базар около вокзала, пострадали торговые ряды в Буденовском районе, который на местном сленге именовался «Мальдивы» (до 2022 года его не обстреливали).

«Комсомолка» выяснила, как живет рынок около жд.вокзала, который до недавнего времени был одним из главных в Донецке.

Былого изобилия нет

Приезжающих из центра покупателей рынок встречает апокалиптической картиной разбитых снарядами торговых рядов и не пострадавшим храмом св.Николая. Там строго по расписанию идут службы, работает иконная лавка.

Храм св. Николая работает Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Но опытные посетители знают, что в самом начале рынка товар всегда дороже и заходить нужно с другого конца.

Торговля овощами идет полным ходом, но продавцов и покупателей стало меньше Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Первое впечатление – все как обычно, просто мало покупателей и нет массы распиханных по подворотням автомобилей. Продавцов также значительно поубавилось…

Мясной павильон разбит обстрелом Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

А потом вы замечаете выжженный изнутри попавшим снарядом мясной павильон. Он закрыт и весь выбор мяса - несколько человек, предлагающие тушки домашних кур (или выдавая за них купленный в центре Донецке товар, бывает и такое).

Все разговоры покупателей – кто где попал под обстрел и как выжил.

Транспорт торговцев также пострадал Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Приходите ко мне, - обращается к знакомому торговец сырами Светлана. У меня глубокий подвал и коньяк есть. А если перебьют интернет, сосед сразу починит, он в этом деле мастер.

Разбитые торговые ряды Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Ассортимент и у нее и других продавцов сократился. Есть основные овощи и после обстрела они не подорожали. Но выбор их сортов меньше, а многих видов обычных сыров нет вообще. Зато появились вполне приличные арбузы по 45 рублей за килограмм и дыни по 80.Есть в продаже и куриные яйца из ДНР.

- Мне дочь Наташа истерику устроила. Увозите меня отсюда немедленно, - делится с продавщицей мужчина. Та сочувственно кивает.

Разбитые торговые ряды Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В целом, все напряжены и готовы в любой момент искать укрытие или спасаться бегством. Работает максимум пятая часть уцелевших торговых точек.

Разбитые торговые ряды Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Разбитые торговые ряды Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Рекордный обстрел 4-6 июля

Район железнодорожного вокзала и прилегающие предприятий артиллерия ВСУ уничтожала три дня: с 4 по 6 июля. Самыми страшными были два последних дня. Квартиры двух журналистов «Комсомолки» оказались в самом пекле и мы можем поведать происходящее из первых уст.

В понедельник впервые всерьез за последние месяцы досталось рынку и прилегающим магазинам. Как рассказали продавцы, нашлись лихие люди, которые начали грабить магазины прямо под обстрелами, втаскивая товар через разбитые витрины.

Во вторник ВСУ просто начали ровнять с землей «КАМАЗ-центр». Воздух наполнился дымом и запахом гари. Закрыть окна – некоторые так и делали, но, если рядом прилетит снаряд, стекол уже не будет и осколки от стеклопакетов полетят в квартиру. Периодически пропадал свет, были больше проблемы со связь и Интернетом.

В среду попадание снарядом рядом с окном ощутил журналист Андрей Тютюников.

- Я смотрел в окно из тамбура между квартирами, как вдруг воздух на секунду помутнел. Раздался страшных грохот, звон разбитых стекол, истошные женские крики. Мимо окна пролетела сбитая взрывной волной противомоскитная сетка, по крыше как град застучали осколки – рассказывает он. – Через некоторое время я вышел посмотреть, куда было падание. Оказалось, у детского сада №396 выбили снарядом часть забора и срубили дерево. Коротко говоря, имеет место банальный терроризм.

Конкретно это снаряд принес убытки, но не унес ничьей жизни. Однако люди гибли и гибнут в Донецке от обстрелов каждый день.

«Я бы вас расстрелял»

На происходящее люди реагировали по-разному. Кто-то, как рекомендует МЧС, открыл двери в квартиру и лестничную площадку и сидел в тамбуре у опорной стены. Другие горячо обсуждали происходящее на лестничной клетке, хотя любой снаряд или мина, сдетонировавшие рядом с домом, отправили бы в их сторону обломки т.н. «сушилки» (балкона на лестничной площадке), части сваленного там мусора (старой мебели, стройматериалов), стекол, где они еще остались и т.п.

Владельцы собак иногда выгуливали своих питомцев.

- Вам не страшно? - поинтересовался Андрей Тютюников у Жанны, которая вела на поводке свою таксу.

- Страшно, а что делать, ей гулять надо, - вздохнула женщина.

- А Вам? - спросил Андрей у мужчины крепкого телосложения, которые курил рядом.

- Вы кто такой? - холодно спросил он в ответ.

- Журналист.

- Если бы четыре дня назад я бы встретил вас под Мариуполем, я бы вас расстрелял. Понятно? – заявил мужчина.

Так что на стресс люди реагируют по-разному. Иногда встречается и такая реакция, которой никак не ждешь от человека, с которым живешь в одном дворе. И к этому нужно быть готовым.

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