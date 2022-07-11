«Своих не бросаем»: Россияне не только словом, а и делом поддерживают жителей Донбасса

Гуманитарные грузы со всех уголков России регулярно прибывают в Донбасс. Фото: ОНФ

Волонтеры со всех уголков России присоединяются к оказанию помощи жителям Луганской Народной Республики и сражающимся на передовой военным.

- Россия нам помогает все восемь лет. Белые грузовики с гуманитарной помощью регулярно привозили нам продукты, лекарства, строительные материалы, - говорит жительница Луганска Светлана Севронская. - Сейчас помощи стало еще больше. Россия не только словом, а и делом поддерживает нас. Чувствуется, что россияне с нами всем сердцем и душой. Спасибо им за это.

АКТИВНО ПОМОГАЮТ РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ

В Луганск прибыла первая бригада волонтеров-вожатых в рамках гуманитарной миссии Единой России. Добровольцы из Москвы, Липецка, Ростова, Санкт-Петербурга, Самары в досуговом центре партии будут проводить для детей мастер-классы, игры, спортивные соревнования.

Всего на территории Республики планируется работа четырех детских центров. Первый уже открыт в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Луганске.

- «Единая Россия» предоставила для открывшегося в Луганске центра пять ноутбуков, проектор, спортивный инвентарь и другие необходимые предметы, - рассказал клирик Свято-Владимирского кафедрального собора, протоиерей Георгий

Открытие досугового центра в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Луганске. Фото: ЛИЦ

А 15 июля в ЛНР отправятся студотряды, которые будут помогать в восстановлении инфраструктуры. 20 добровольцев-студентов будут помогать восстанавливать Центр развития детства и молодежного движения.

- Они помогут в разработке нового дизайн-проекта внутренней и внешней отделки здания, - рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

В Донбассе студотряды будут работать по трем направлениям: строительному, медицинскому и педагогическому сменами — по 2-3 недели. Например, порядка 30 участников российских добровольцев медицинских отрядов будут работать в больницах Луганска медсестрами - делать уколы, перевязки, ухаживать за пациентами.

Юлия Дрожжина отметила, что студенты будут работать на безопасной территории и выполнять работу, которая соответствует из специализации.

Первая бригада волонтеров-вожатых отправилась в Луганск в рамках гуманитарной миссии Единой России. Фото: ЕР

ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ РОССИИ – ДЛЯ ДОНБАССА

Активную помощь мирным жителям и военным оказывают и простые жители России. Кто чем может, но все для общего большого дела.

Жительница Саранска Ираида К. на свои личные деньги купила лекарственные препараты и медицинские средства и передала из мирным гражданам и военным подразделениям Республик Донбасса.

- Я поддерживаю военную операцию, которую проводят российские военные по денацификации и демилитаризации соседнего государства, - говорит Ираида Васильевна. - Я уверена, что победа обязательно будет за нами.

Пенсионерка из Ярославля купила и передала шесть радиостанций для военнослужащих ДНР и ЛНР. Фото: ОНФ

Свои сбережения на помощь фронту направила пенсионерка из Ярославля Аделаида Бещева. Женщина потратила 50 тысяч рублей на покупку шести радиостанций для военнослужащих ДНР и ЛНР.

- Люди не просто страдают, переживают, а погибают. Донбасс за последние восемь лет очень сильно пострадал. Их постоянно обстреливали, там столько гибели было, - говорит женщина. - Я думаю, что любой нормальный человек попытается сделать что-то, чтобы изменить ситуацию, чтоб помочь этим людям.

Аделаида Бещева по образованию инженер, более 50 лет трудилась, создавая проекты железнодорожных мостов и тоннелей. Сейчас она – в активе региональной организации Народного фронта.

- Ты помогаешь – тебе помогут. Когда помогаешь и видишь, что другие люди помогают, просто дышать легче, и ты больше ценишь эту страну, этих людей, с которыми ты живешь, - считает Аделаида Бещева. - Хочу пожелать нашим солдатам, нашим воинам, чтобы у них все получилось, чтобы к ним судьба лицом повернулась.

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

Успешно закрываются сборы средств на покупку обмундирования и военного оборудования для защитников Республик Донбасса на платформе Общероссийского Народного фронта (ОНФ) «Все для победы». Жители России выбирают направление для помощи и переводят удобную для себя сумму – и буквально через несколько дней – гуманитарный груз отправляется на фронт.

Для танкового батальона «Август». Фото: ОНФ

Российский артист Денис Майданов курировал сбор для отдельного танкового батальона «Август» Народной милиции Луганской Народной Республики, состоящего из добровольцев. Было собрано больше 10 миллионов рублей. Военным передали форму, бронежилеты, каски, прицелы, бинокли, квадрокоптеры, тепловизоры и другую амуницию, которая пригодится в боях.

- Наш батальон участвует в лесных боях. Противник, конечно, стал хитрее, умеет теперь заманивать в ловушки. Удобная амуниция – главное в танке. То, что не хватало, мы сами покупали. Спасибо вам за все! Все пригодится, - сказал командир танкового подразделения «Август» с позывным «Палыч».

Помощь танковому батальону «Август». Фото: ОНФ

Сбор помощи для кинологической службы НМ ЛНР курирует народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

- Моя гражданская позиция заключается в том, что это не пустые слова: «своих не бросаем». Это дела, - говорит Запашный. – Давайте вместе с вами делать хорошие дела.

В Общероссийском Народном фронте отметили, что этот сбор отличается от других тем, что в этом случае нужно позаботиться не только о людях, а и об ответственных и преданных четвероногих бойцах.

- Собакам нужен корм и ветеринарные препараты. Также кинологи попросили помочь с переносками, поводками, шлейками и ремнями. Самим представителям службы требуются радиостанции и тактическая обувь, - рассказали о нуждах в ОНФ.

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