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Политика11 июля 2022 9:59

«Возвращение мирной жизни»: Из Мариуполя отправился первый пассажирский поезд до Волновахи

Пассажирский состав отправляется два раза в день, а стоимость билета всего 27 рублей
Авторы (2):
Александр ИВАНОВ
Дмитрий СЕРГЕЕВ
Житель Мариуполя Виктор Константинович едет на поезде на дачу. Долгое время мужчина не мог добраться до своего участка

Житель Мариуполя Виктор Константинович едет на поезде на дачу. Долгое время мужчина не мог добраться до своего участка

Фото: Александр ИВАНОВ

В освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики продолжает налаживаться мирная жизнь. Сегодня в семь часов утра с железнодорожного вокзала Мариуполя отправился первый пригородный поезд «Мариуполь-Волноваха»

- В пути мы два часа 52 минуты, - рассказывает кассир-проводник поезда Татьяна Чубарь. - Пассажиропоток пошел. Все рады и довольны, что наконец-то у нас есть движение.

Кассир-проводник поезда Татьяна Чубарь рассказала, что люди рады возобновлению ж/д сообщения

Кассир-проводник поезда Татьяна Чубарь рассказала, что люди рады возобновлению ж/д сообщения

Фото: Александр ИВАНОВ

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Фото: Александр ИВАНОВ

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Фото: Александр ИВАНОВ

Двух вагонный пассажирский состав ведомый тепловозом отправляется два раза в день. Аналогичный поезд выходит из Волновахи так же в семь часов утра и пересекается со следующим из Мариуполя на станции Кальчик.

Вечерний рейс отправляется со станций в 17:06.

Стоимость билета до Волновахи составляет всего 27 рублей, против 250 рублей на маршрутке от ТЦ «Метро».

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Фото: Александр ИВАНОВ

Один из первых пассажиров житель Мариуполя Виктор. Мужчина рассказал «Комсомолке», что решил воспользоваться поездом, чтобы добраться до дачи. Ехать ему до остановочного пункта «1149 км».

- До этого поехать на дачу я не мог, это было невозможно, потому что туда ездила только электричка, - говорит Виктор Константинович. - Теперь поеду посмотрю, что там «вынесли», что осталось, может что-нибудь успею посеять и посадить.

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Фото: Александр ИВАНОВ

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Фото: Александр ИВАНОВ

На отправку первого поезда прибыл мэр Мариуполя Константин Иващенко.

- Теперь нам удалось связать два крупных города Республики - Мариуполь и Донецк. Поскольку Волноваха на сегодняшней день пока еще остается единственным логистическим хабом между нашими городами, запуск железнодорожного пассажирского сообщения для города Мариуполя трудно переоценить, - сказал градоначальник.

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд

Фото: Александр ИВАНОВ

Иващенко отметил, что в дальнейшем будут идти работы над запуском прямого сообщения между Мариуполем и столицей Республики - Донецком.

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