«Возвращение мирной жизни»: Из Мариуполя отправился первый пассажирский поезд до Волновахи

Житель Мариуполя Виктор Константинович едет на поезде на дачу. Долгое время мужчина не мог добраться до своего участка Фото: Александр ИВАНОВ

В освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики продолжает налаживаться мирная жизнь. Сегодня в семь часов утра с железнодорожного вокзала Мариуполя отправился первый пригородный поезд «Мариуполь-Волноваха»

- В пути мы два часа 52 минуты, - рассказывает кассир-проводник поезда Татьяна Чубарь. - Пассажиропоток пошел. Все рады и довольны, что наконец-то у нас есть движение.

Кассир-проводник поезда Татьяна Чубарь рассказала, что люди рады возобновлению ж/д сообщения Фото: Александр ИВАНОВ

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд Фото: Александр ИВАНОВ

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд Фото: Александр ИВАНОВ

Двух вагонный пассажирский состав ведомый тепловозом отправляется два раза в день. Аналогичный поезд выходит из Волновахи так же в семь часов утра и пересекается со следующим из Мариуполя на станции Кальчик.

Вечерний рейс отправляется со станций в 17:06.

Стоимость билета до Волновахи составляет всего 27 рублей, против 250 рублей на маршрутке от ТЦ «Метро».

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд Фото: Александр ИВАНОВ

Один из первых пассажиров житель Мариуполя Виктор. Мужчина рассказал «Комсомолке», что решил воспользоваться поездом, чтобы добраться до дачи. Ехать ему до остановочного пункта «1149 км».

- До этого поехать на дачу я не мог, это было невозможно, потому что туда ездила только электричка, - говорит Виктор Константинович. - Теперь поеду посмотрю, что там «вынесли», что осталось, может что-нибудь успею посеять и посадить.

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд Фото: Александр ИВАНОВ

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд Фото: Александр ИВАНОВ

На отправку первого поезда прибыл мэр Мариуполя Константин Иващенко.

- Теперь нам удалось связать два крупных города Республики - Мариуполь и Донецк. Поскольку Волноваха на сегодняшней день пока еще остается единственным логистическим хабом между нашими городами, запуск железнодорожного пассажирского сообщения для города Мариуполя трудно переоценить, - сказал градоначальник.

Из Мариуполя отправился первый пригородный поезд Фото: Александр ИВАНОВ

Иващенко отметил, что в дальнейшем будут идти работы над запуском прямого сообщения между Мариуполем и столицей Республики - Донецком.

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