Чужих детей не бывает: Первые ребята из ДНР – сироты и оставшиеся без попечения родителей – стали гражданами России

Дети из ДНР, получившие гражданство РФ в Подмосковье, теперь живут под опекой в семьях, где их любят. Фото: Скриншот видео @vorobiev_live

Порядка ста детей-сирот и лишенных родительского попечения из ДНР подали документы о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке. Четырнадцать из них в Московской области уже стали гражданами РФ. Это стало возможным после майского указа Президента РФ Владимира Путина.

Предыдущий указ Президента РФ от 2019 года, регламентирующий упрощенное получение российского гражданства жителями ДНР и ЛНР, не содержал такую категорию граждан, как дети из государственных учреждений. 30 мая 2022 года были внесены изменения в этот документ.

Андрей Воробьев рассказал, как власти Московской области помогли детям-сиротам из ДНР и их приемным семьям. Фото: Скриншот видео @vorobiev_live

Советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко отметила, что после получения российского гражданства дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, фактически приобретают права, которые есть у российских детей. Это значительно упростит оказание им помощи со стороны России.

- Не секрет, что детей, особенно с тяжелыми заболеваниями, которые в ДНР не могут получить медицинскую помощь, мы отправляем в Россию. Но это платно все, мы ищем деньги. А теперь — они граждане, и они получают равные права с детьми РФ, — подчеркнула Федоренко.

Дети из ДНР, получившие гражданство РФ в Подмосковье, теперь живут под опекой в семьях, где их любят. Фото: Скриншот видео @vorobiev_live

Кроме того, в апреле РФ, ДНР и ЛНР согласовали шаги на пути к соглашениям об усыновлении сирот из Донбасса в России. 14 детей, получивших гражданство РФ в Подмосковье, теперь живут под опекой в семьях, где их любят. Они занимаются в кружках и отдыхают в летних лагерях.

- Мы оформили детям свидетельство о рождении с гражданством РФ, медицинский полис, помогли родителям с документами для опеки, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Когда в апреле мы впервые встречали детей с поезда, на вопрос, куда едут, они отвечали: домой. Теперь Россия и Московская область действительно стали их домом.

Дети из ДНР, получившие гражданство РФ в Подмосковье, теперь живут под опекой в семьях, где их любят. Фото: Скриншот видео @vorobiev_live

Воробьев поблагодарил семьи, которые уже стали для ребят родными.

– Вы делаете великое дело! Хочется верить, что для детей все плохое осталось позади, – подчеркнул губернатор.

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