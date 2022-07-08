Детский омбудсмен РФ приняла в семью мальчика из Мариуполя

Сегодня в Республике, как и в России, отмечают День семьи, любви и верности Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В День семьи, любви и верности уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что стала приемной матерью для подростка из Донбасса.

Во время торжеств по случаю праздника в Муроме она рассказала, что приняла в свою семью мальчика из Мариуполя.

- Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас это будет особый праздник, - поделилась она.

Отметим, что в семье российского омбудсмена уже воспитываются девять детей, четверо из которых - приемные. Также под опекой Марии находятся 13 молодых людей с инвалидностью.

Однако, как разъяснили в Республиканской службе по делам семьи и детей, порядок усыновления детей иностранными гражданами в ДНР на данный момент не урегулирован. Взятие ребенка в приемную семью еще не означает того, что его усыновили.

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