В ДНР для первокурсников вузов предусмотрели включенное обучение на территории России

В Донецком национальном университете для поступающих доступно большое число направлений подготовки на 13 факультетах и в двух институтах. Фото: ДонНУ

В Донецкой Народной Республике продолжается вступительная кампания в вузы, которая стартовала 1 июля. Абитуриентов готовы принять 16 высших учебных заведений. В этом году на процедуру поступления повлияли активные боевые действия. Было принято решение провести кампанию в максимально дистанционном режиме.

Решение ожидаемое. Донецк, Макеевка и Горловка, где находятся вузы, ежедневно обстреливаются украинской артиллерией. Счет погибших и раненых мирных жителей с начала спецоперации идет на сотни. Риск оказаться под обстрелом есть у каждого абитуриента и члена приемной комиссии.

Поэтому, к примеру, в Донецком национальном университете (ДонНУ) принимают документы не только лично от поступающего в вуз, но и в электронной форме через «Личный кабинет абитуриента» – postupi.donnu.ru, а также посредством онлайн-системы «Абитуриент». Аналогичная система действует в других вузах.

При этом абитуриенты вправе подавать документы одновременно в два вуза, но не более чем на три направления подготовки в каждом. В частности, в ДонНУ для поступающих доступно большое число направлений подготовки на 13 факультетах и в 2 институтах.

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЮДЖЕТ

Давид Мирошниченко подал заявление на юридическую и учетно-финансовую специальность в ДонНУ. Была возможность сделать это дистанционно, но решил для убедительности отправиться в приемную комиссию.

- Пришлось выстоять очередь – было много желающих. В городе продолжались обстрелы. И в какой-то момент нас отправили в бомбоубежище, - рассказывает Давид.

Также парень подал заявление в технический университет – на информационные технологии и управление производством. Теперь ждет результаты конкурса. У Давида в аттестате почти все отличные оценки.

Прием заявлений и документов в Донецкий нацуниверситет продлится до 18 июля для поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаний. И до 25 июля – для тех, кто поступает без прохождения испытаний. Более детально с необходимой информацией по поступлению можно ознакомиться на сайте ДонНУ - donnu.ru/admission.

Конкурсные списки в вузах будут публиковаться 27 июля. Абитуриенты, которые не проходят вступительные испытания или поступают по квоте, зачисляются с 28 по 30 июля.

Основной этап зачисления на бюджет в ДНР — с 3 по 5 августа. Кто не увидит себя в списках поступивших, не стоит расстраиваться. С 1 по 15 сентября пройдет дополнительный набор на вакантные бюджетные и контрактные места.

Вступительная кампания, как и в предыдущие годы, предусматривает льготы для определенных категорий абитуриентов. К их числу относятся дети-сироты, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети погибших шахтеров и другие категории, определенные Законом ДНР «Об образовании».

МОБИЛИЗОВАННЫЕ СТУДЕНТЫ БУДУТ УЧИТЬСЯ БЕСПЛАТНО

При этом отдельные квоты при поступлении в вузы предусмотрены для военнослужащих, а также для детей и иных членов семей погибших защитников.

Кстати, тысячи студентов вузов ДНР были мобилизованы в начале спецоперации и до сих пор находятся на фронте. Для тех студентов, кто завершает обучение на бакалавра, установлены дополнительные сроки приема в магистратуру - вплоть до 30 апреля 2023 года. Более того, на днях Глава ДНР Денис Пушилин принял решение освободить от оплаты за обучение в вузах всех мобилизованных студентов. Теперь они после демобилизации и возобновления обучения (выхода из академотпуска) будут учиться бесплатно.

Есть специфика и для абитуриентов с освобожденных территорий Республики. Для них в качестве результатов вступительных испытаний будут учитываться результаты внешнего независимого оценивания, полученные в период с 2019 по 2022 год. В случае их отсутствия — по оценкам по русскому (украинскому) языку и предметам, определяемым конкретным вузом.

Первокурсники ДонНТУ смогут целый год вдали от обстрелов жить в Санкт-Петербурге и учиться горном университете. Фото: СПб горный университет

ПЕРВОКУРСНИКОВ ТЕХУНИВЕРСИТЕТА ОЖИДАЕТ УЧЕБА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В другом ведущем вузе ДНР – Донецком национальном техническом университете - ректор Александр Аноприенко рассказал, что для 95% абитуриентов прием будет без вступительных экзаменов – только по конкурсу аттестатов. Причем лично абитуриенту или его представителю нужно будет прийти в вуз только раз – при подаче оригиналов документов для зачисления.

В этом году в ДонНТУ увеличен до 30 процентов госзаказ на бюджетные места почти по всем специальностям – с учетом абитуриентов с освобожденных территорий. Желание учиться в старейшем вузе Донбасса уже изъявили молодые люди из Мариуполя и Волновахи.

- Хочу поступить на IT-специалиста, это сейчас очень перспективно, - поделился Андрей Пономарев. – Только опасаюсь, как смогу заниматься, если Донецк постоянно обстреливают.

Действительно, по этой причине сейчас студенты в ДНР учатся, сдают сессии в дистанционном режиме. Но первокурсникам важно непосредственно посещать аудитории, общаться с преподавателями – для быстрой адаптации к вузовской системе.

Поэтому руководство техуниверситета договорилось с вузом-куратором Санкт-Петербургским горным университетом о приеме первокурсников на так называемое включенное обучение. Студенты ДонНТУ смогут целый год учиться в городе на Неве, а затем продолжить обучение уже в Донецке.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

После признания Россией ДНР и ЛНР у выпускников школ Донбасса расширились возможности для поступления в российские вузы. Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 21 марта 2022 года определено, что граждане ДНР, ЛНР и Украины могут быть зачислены на первый и последующие курсы по программам высшего образования и обучаться бесплатно в пределах установленной Правительством РФ квоты.

Алла Оболенская рассказала об особенностях поступления в российские вузы. Фото: НС ДНР

Секретарь комитета Народного Совета ДНР по образованию, науке и культуре Алла Оболенская рассказала, что поступающие самостоятельно определяют вуз, в котором они бы хотели обучаться. Каких-либо территориальных ограничений не существует.

- В ДНР можно подавать документы в два вуза, а как в России?

- В анкете-заявлении кандидаты на обучение могут указывать до шести вузов в порядке убывания своих предпочтений, – сообщила депутат.

- Какие документы потребуются для поступления в российский вуз?

- Абитуриентам из ДНР необходимо предоставить заполненную на русском языке анкету-заявление, копии документов, удостоверяющих личность, копию документа об образовании и собственноручно подписанное согласие на обработку, передачу и хранение персональных данных, – перечислила Алла Оболенская.

- А если документы об образовании утеряны? Такое вполне возможно у жителей освобожденных территорий.

- В случае отсутствия оригинала документа о предшествующем образовании абитуриент имеет право предоставить его копию. При этом написать заявление, в котором указать вескую причину отсутствия оригинала. Недостающий документ все равно потребуется позже - до окончания обучения в вузе, – пояснила парламентарий.

- Какие вузы в Ростовской области готовы принять на обучение жителей ДНР?

- Для тех, кто не готов уезжать далеко от родного дома, могу предложить на выбор несколько вузов на территории Ростовской области. Это, например, Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет, Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский государственный экономический университет и Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, – рассказала Алла Оболенская.

Подробную информацию по вопросам приема на обучение в российские вузы можно получить на горячей линии Министерства образования и науки Российской Федерации:

+7 800 301 44 55 – для звонков по России (бесплатно);

+7 495 122 22 68 – для звонков из-за рубежа (по тарифу оператора связи);

+7 495 547 13 66 (доб. 7225).

Актуальная информация о ходе приемной кампании публикуется на официальном сайте горячей линии «ПРИЁМ В ВУЗ» - приемвуз.рф. Также абитуриенты могут направить интересующие их вопросы на электронную почту priem2022@ined.ru.

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