В Луганске вскоре откроют Дом народов ЛНР

Руководитель Республики Леонид Пасечник поддержал эту идею на встрече с представителями ФАДН России. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Вскоре в Луганске появится Дом народов ЛНР, который станет своеобразной площадкой, центром для сохранения многообразия культур всех этносов, проживающих в Республике. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Лидер государства рассказал, что к такому решению удалось прийти во время рабочей встречи с делегацией Федерального агентства по делам национальностей России во главе с его руководителем Игорем Бариновым.

Он напомнил, что в 1991 году коллективный Запад добился подписания беловежского договора, тем самым разбив на маленькие осколки большую и прекрасную страну. Сегодня заокеанские кураторы пытаются измельчить и эти осколки, раздробив большие государства, где специально разжигают между людьми межэтническую и межконфессиональную рознь.

- Но на Западе не учитывают, что с приходом общей беды - мы забываем все обиды, негативные стереотипы друг о друге, и становимся единым народом. Вместе - мы сила! У нас проживает много национальностей, но по духу - мы все русские, - считает Глава ЛНР.

Леонид Пасечник пояснил, что совместно с Федеральным агентством по делам национальностей России будут выработаны цели и задачи, направленные на консолидацию всех национальностей и конфессий, которые проживают на территории ЛНР.

Россияне готовы помочь ЛНР в формировании целей и задач национальной политики. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

По словам Главы Республики, сейчас на ее стороне сражаются представители самых разных национальностей, и все они стремятся вернуть единство некогда разрушенного союза народов.

- Все мы из России. Вот это наше жизненное кредо, мы все отсюда. Поэтому, кто мы там - аварцы, украинцы, россияне, дагестанцы, абхазы - мы все должны любить свою Родину и беречь ее, жить одним единым целым, - сказал Леонид Пасечник.

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