Леонид Пасечник: Дата 3 июля станет красным днем календаря в истории ЛНР

На здании администрации в Лисичанске российские и луганские военные подняли Знамя Победы. Фото: Скриншот видео ТГ/Марочко

День освобождения территории ЛНР от киевских силовиков – 3 июля - станет красным днем календаря в истории Республики. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Я уверен, что это очень знаковое для нас событие, мы этого ждали восемь лет. Настроение у жителей приподнятое, веселое. Мы выстояли, мы выдержали, но все это только лишь благодаря помощи и поддержке Российской Федерации. А 3 июля, конечно же, станет для нас праздничной датой, которая войдет красным днем календаря в историю Луганской Народной Республики, - сказал в эфире телеканала «Россия 24» Леонид Пасечник.

Глава Республики поблагодарил россиян и лично президента РФ Владимира Путина за помощь, благодаря которым жители ЛНР продержались все эти восемь лет и получили поддержку в освобождении оккупированных Киевом территорий.

Также Леонид Пасечник поблагодарил военнослужащих ЛНР и РФ за освобождение Республики от киевских силовиков.

- В первую очередь, хотел бы выразить слова огромной благодарности военнослужащим российской армии, которые, рискуя здоровьем и жизнью, ценой своей жизни принимали участие в освобождении нашей территории, – сказал Пасечник. – Также хочу сказать слова огромной благодарности нашим парням – военнослужащим Народной милиции, которые проявляя мужество и отвагу, отчаянно освобождали нашу территорию от украинских нацистов. Большое спасибо ребятам, низкий им поклон. Мы их очень уважаем и ценим.

Глава Республики рассказал, что жители последнего освобожденного на территории ЛНР города – Лисичанска – встретили военнослужащих ЛНР и РФ с большим воодушевлением.

- Нас встречали как освободителей, и ликование по территории Республики продолжается и сегодня, - сказал Пасечник.

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