«Нацисты, уходя, не оставляют попыток уничтожить как можно больше людей»: Глава ЛНР выразил соболезнования родным шестерых погибших сотрудников «Лугакома»

Украинские нацисты оставили после себя в Попасной выжженную землю. Фото: ГП ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнование родным и близким шестерых погибших сотрудников «Лугакома» в результате обстрела Попасной со стороны киевских силовиков.

ВСУ 28 июня в 17:45 обстреляли Попасную, выпустив по городу 16 реактивных снарядов из установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

- Шесть сотрудников компании «Лугаком» погибли, четыре получили ранения, один специалист пропал без вести – это результат подлого обстрела украинских фашистов освобожденной Попасной. Безоружные специалисты «Лугакома» работали в городе, проводили ремонтно-восстановительные работы. Искренне соболезную семьям погибших специалистов. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления! – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что киевские нацисты, пребывая в агонии поражения, все чаще и хаотичней наносят удары по гражданской инфраструктуре.

- Пока Республика старается максимально быстро и эффективно наладить мирную жизнь на освобожденных территориях, нацисты, уходя, не оставляют попыток уничтожить как можно больше людей, жилых домов, гражданской инфраструктуры, - добавил руководитель Республики.

По данному факту следователями Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 Уголовного кодекса (УК) ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьи 440 УК ЛНР (геноцид).

- Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора ЛНР, - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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