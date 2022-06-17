Мариупольчане – Донецку во время очередного обстрела ВСУ: «Держись, героический город!»

Главная улица Донецка опустела на глазах
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Утром 17 июня Киевский район Донецка вновь подвергся обстрелу из украинских и подаренных американцами гаубиц. Люди прятались в подземных переходах, банках и магазинах. Корреспонденты донецкой «Комсомолки» выяснили лично, как это было.
Свист переходит с высокой на низкую ноту. Грохот.
- Это по нам стреляют, - обращаюсь я к моей коллеге, вместе с которой мы стоим в очереди в Центральный республиканский банк.
- Разве? Как-то тихо летит, - Ольга судорожно проверяет пакет документов. В этот момент стоять в очереди, которая состоит из нескольких очередей, гораздо нервознее, чем просто попасть под обстрел.
Люди перемещаются вне дома как можно быстрее и пригнувшись
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Снаряды из гаубиц действительно летят тише (но быстрее) минометной мины. Однако огромный черный дым закрывший полнеба и видимый со всего города, напоминает, что опасность очень реальна.
Удары следуют один за одним, многоэтажные дома и деревья чуть гасят звуки. Ничего похожего на панику из голливудских фильмов и близко не наблюдается.
Для жителей окраин, в общем, ничего нового. Для жителей центра города, который кошмарят почти каждый день, это ужасно. Как и восьмой год обстрелов в принципе. К ним многие привыкли и ужас именно в этом. Впрочем, поговорить не с кем, улицы быстро опустели.
На большой скорости проносятся полупустые автобусы и военные грузовики. Частных автомобилей очень мало. Такси уже не ездят в сторону жд вокзала, но подвозят посетителей к центральному офису банка. Над ним стоит огромный столб черного дыма. Это горела часть горноспасателей по ул. Николенко, 7 в Киевском районе Донецка.
Обстрелом ВСУ была повреждена горноспасательная часть МЧС. Фото: Штаб теробороны
Кое-где у тротуаров стоят пожарные автомобили МЧС. Они ждут окончания обстрела, чтобы ехать гасить пожар. Нет и особой паники – в госучреждения пускают всех, кто попросит об убежище.
- Можно мы тут немного постоим? – жалостливо спрашивают две женщины у охранника ЦРБ на Мира, 8.
- Конечно! Проходите! – говорит охранник.
Среди тех, кто пришел в этот день в ЦРБ, много и мариупольчан. Они стоят в очереди оформлять карточки банка ДНР. К оператору подходят по двое. В основном, супруги, или, к примеру, отец и дочь.
Они сидели в подвалах, пережили то, что и в страшном сне не приснится. Теперь они вместе навсегда.
- Хорошо, что хоть документы удалось спасти, - говорит интеллигентного вида мужчина, дрожащими руками протягивая оператору паспорт и ИНН. Он пришел оформить карту, чтобы получить пенсию. Позади стоит жена, в любую секунду прийти на помощь.
Выяснилось, что у мужчины в паспорте и ИНН не совпадают фамилии – ошибка в одной букве.
Оператор очень по-доброму (без преувеличений) рассказывает, что в налоговой без проблем дадут новый ИНН и тогда можно оформить карту.
Обстрел длится уже час, транспорта в сторону ж-д вокзала все меньше. Удается сесть в маршрут №70 – самый длинный, и всегда переполненный. Сейчас он почти пуст. Но там мы снова встречаем жительницу Мариуполя! Она едет к сестре на Привокзальный. Через весь салон благодарит водителя, за то, что он притормозил на остановке, где люди давно ждали автобус.
Узнав, что мы – журналисты «Комсомолки», женщина говорит;
- Передайте всему Донецку, что это героический город! Нужно держаться, мы выстоим.
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