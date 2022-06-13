В Донецке сотни водителей разместили на автомобилях наклейки с белгородским Алешей

Донецкие автомобилисты с энтузиазмом наклеивали к своим машинам наклейку с изображением мальчишки, ставшим одним из символов спецоперации на Украине Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

12 июня в Донецке прошла Всероссийская акция «Алеша» в поддержку участников военной спецоперации на Украине. Активисты на улицах города останавливали машины и предлагали наклеить к стеклу машины наклейку с изображением узнаваемого мальчишки в танкистском шлеме, отдающего честь. Желающих получить такую наклейку оказалось немало. За короткий промежуток времени были розданы сотни наклеек.

«УЖЕ СКОРО ДНР БУДЕТ ЧАСТЬЮ РОССИИ»

- Федеральную акцию «Алеша» с «Молодой Гвардией» открыли полторы недели назад в Курске, следующий город, в который мы приехали, - Донецк, - сообщил корреспонденту «КП» один из организаторов всероссийского мероприятия, член Курского регионального Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Курской области Юрий Пустовой.

Юрий Пустовой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Юрий Пустовой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Акция названа именем первоклассника из граничащего с Украиной района Белгородской области Алексея Павличенко. Он стал известен после того, как его мама Юлия сняла видео, на котором ее сын встречает и провожает колонны военной техники, проезжающие мимо их дома. Военные благодарно махали 8-летнему мальчику, останавливались, жали руку, а Алеша, которому танкисты даже подарили шлемофон, каждый день продолжал вести дежурство на своем посту.

- Для тех ребят, которые уходили на фронт, это было очень важно! - говорит Юрий Геннадьевич. – Я не сомневаюсь, что уже скоро Донецк, Донецкая Народная Республика будет частью России.

В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ С НАШИМИ ВОИНАМИ

К Всероссийской акции «Алеша» присоединилась общественная организация «МЫ» (Донбасс), которая помогает нуждающимся.

Юлия Сафронова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Восьмилетний мальчик из Белгородской области стал одним из символов спецоперации на Украине. Автомобилисты размещают наклейки с изображением Алеши на своих машинах в знак солидарности и поддержки наших военных, - сказала «КП» заместитель председателя Правления общественной организации «МЫ» Юлия Сафронова.

Юлия Сафронова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Донецкие водители практически все с энтузиазмом наклеивали наклейки и повязывали ленты с флагом России. Один из них (кстати, тезка нашего юного героя) сказал, что Алеша – это пример того, как нужно воспитывать детей.

8-летний Алеша мечтает стать военным Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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