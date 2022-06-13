Россия выделила 120 миллионов рублей для участников молодежных проектов из Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в прямом эфире форума «Открывая новые возможности». Фото: АГ ДНР

В воскресенье, 12 июня, Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в прямом эфире молодежного форума «Открывая новые возможности», организованном Федеральным агентством по делам молодежи и российским обществом «Знание».

В ходе трансляции, объединившей молодых людей из России, ДНР и ЛНР, состоялась презентация форумной программы Российской Федерации, в которой наравне со своими российскими сверстниками смогут принять участие юноши и девушки, проживающие в Донбассе.

Ребятам подробно рассказали, в каких российских проектах и форумах они теперь могут участвовать и чего можно добиться на этом поприще. На связь с Донецком выходили ведущие специалисты российской молодежной политики и непосредственно представители форумов и проектов.

Презентацию программы открыл во время прямого включения из студии «Таврида» первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что решением Президента Российской Федерации Владимира Путина для молодежи Донбасса запускается ряд программ, которые давно существуют в России.

Презентацию программы открыл первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Фото: АГ ДНР

- Мы вместе, мы один народ, и мы двигаемся сейчас так, чтобы у вас, ребята, была возможность участвовать во всех проектах, которые реализуются сегодня в Российской Федерации, без исключений, — отметил Сергей Кириенко.

Он сообщил, что под проекты ребят из ДНР и ЛНР в России зарезервировано 120 млн рублей. В частности, для них забронировано 500 мест на фестивале «Таврида», который пройдет в августе 2022 года, а в рамках проекта «Больше, чем путешествие» молодые люди получат 5 тысяч путевок для поездок по стране. Также они смогут побороться за грант Росмолодежи в 1,5 млн рублей.

По словам Сергея Кириенко, решением Президента РФ в прошлом году было возрождено общество «Знание» – легендарное общество времен Советского Союза. Десятки миллионов молодых людей включились во встречи с интересными людьми. Старт российского общества «Знание» в Донбассе тоже запустился 12 июня.

- То, что сегодня мы вместе в едином пространстве, – это значит, что мы точно победим, и не только территория Донбасса будет полностью освобождена. Это значит, что и пространство единой культуры, пространство возможностей доступно для всех, – сказал Сергей Кириенко.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что школьники Республики уже принимают участие в «Большой перемене», студенты – в конкурсе «Твой шаг».

- У нас очень активная молодежь, которая ценит возможности развиваться. Вот как раз сегодняшние площадки, платформы, которые будут презентованы, и которые у нас есть, – они этому только способствуют, – сказал Денис Пушилин. - Только не стой на месте! Иди, развивайся, меняй себя, мир вокруг себя. Это действительно здорово.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы центр Русского мира сейчас»: В ЛНР побывал известный российский актер Владимир Машков

Он приехал в Республику в рамках проведения фестиваля «Дни России на Донбассе» (подробнее)