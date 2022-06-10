Денис Пушилин наградил за отвагу жителей Республики, которые в момент опасности не остались в стороне

Денис Пушилин наградил троих жителей Республики, проявивших героизм в сложных жизненных ситуациях. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин наградил медалями «За отвагу» троих жителей Республики, проявивших героизм в сложных жизненных ситуациях. Руководитель государства отметил, что каждый из награжденных, несомненно, герой. И о них должны знать люди.

Сотрудник МЧС Даниил Сидоренко вынес восьмилетнего ребенка из горящего после обстрела дома. Светлана Щербина в оккупированной Волновахе прятала у себя в доме танкиста Евгения Донченко после того, как его боевую машину подбил противник. Учащийся мариупольской школы № 53 Арсен Попов переносил на себе раненых бойцов ДНР.

Медаль «За отвагу» является высшей формой поощрения граждан Республики за те или иные заслуги перед Отечеством. Фото: АГ ДНР

- Необычное награждение получилось. В последнее время вручаю ордена и медали в основном военным, а в данном случае награждаемые — из разных сфер деятельности, разных возрастов, и поступки совершили очень разные. Но каждый спас чью-то жизнь, и это связано с войной, — отметил руководитель государства.

Денис Пушилин отдельно остановился на подвигах каждого участника встречи.

Даниил Сидоренко в Макеевке вынес ребенка из горящего дома, спас ему жизнь. Фото: АГ ДНР

ВЫНЕС РЕБЕНКА ИЗ ГОРЯЩЕГО ОТ ОБСТРЕЛА ДОМА

Начальник караула 13-й пожарно-спасательной части Макеевки Даниил Сидоренко вынес ребенка из горящего дома, спас ему жизнь. Это произошло 8 июня, когда в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины загорелся дом в частном секторе Кировского района Макеевки.

Спасатель в свою очередь отметил, что не считает это подвигом, по его словам, это профессиональная обязанность.

- У нас девиз: «Предотвращение. Спасение. Помощь». Выехал на место, поступило обращение от плачущей матери. Не раздумывая, пошел в дом, вынес ребенка и побежал дальше, – рассказал Даниил Сидоренко.

Глава государства подчеркнул, что МЧС Республики в целом на высоте и отличается правильным и верным подходом.

- Это ежедневный формат работы, потому что террористы обстреливают города и районы, где нет никаких военных объектов – там просто живут люди, женщины с детьми гуляют на улицах, – сказал он.

Светлана Щербина в Волновахе около двух недель укрывала в своем доме военнослужащего ДНР. Фото: АГ ДНР

В ВОЛНОВАХЕ ПРЯТАЛА ОТ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ ТАНКИСТА

Жительница Волновахи Светлана Щербина около двух недель укрывала в своем доме военнослужащего ДНР.

- Светлана Васильевна в Волновахе, когда она еще не была освобождена, приютила и тем самым спасла жизнь танкиста. Его танк был подбит. Евгению Донченко позже было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики. Поступок? Да, поступок! Подвиг? Я считаю, да. Если бы это выявили, то не только Евгению пришлось бы несладко, но, безусловно, и Светлане Васильевне. Поступок – это определение своей позиции в отношении того, что происходит, происходило все эти восемь лет и еще, к сожалению, пока не завершено до конца, – заявил Денис Пушилин.

Он поинтересовался у женщины, что тогда ею двигало?

- Вообще не было мыслей. Какие могут быть мысли? Стреляют и стреляют. Ребенок, когда бежит, надо помочь. Падает бабушка – надо поднять. Бежит человек – надо помочь, если просит о помощи. Я считаю так, - сказала Светлана Щербина.

Арсен Попов на себе выносил раненых бойцов, когда шли бои в Мариуполе. Фото: АГ ДНР

ШКОЛЬНИК В МАРИУПОЛЕ ВЫНОСИЛ НА СЕБЕ РАНЕНЫХ БОЙЦОВ

Самый юный участник встречи, 14-летний Арсен Попов, на себе выносил раненых бойцов, когда шли бои в Мариуполе.

- Помогал в госпитале. Разбирал завалы. Это мужественные поступки. Это вот та позиция – гражданская, личная – не остаться в стороне, – отметил Денис Пушилин.

Он призвал молодого человека не стесняться и рассказывать сверстникам о своих делах.

- Это, может, будет для кого-то инструкция, – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что в Республике для молодежи открыты многие двери, и в ближайшее время ситуация существенно улучшится, потому что в России уделяется внимание именно молодежи.

Глава ДНР отметил, что каждый из присутствующих мог поступить иначе, но не сделал этого.

- Это образ жизни, стиль жизни – не остаться в стороне, – подытожил Денис Пушилин.

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