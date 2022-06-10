В городах ДНР накануне Дня России выступили звезды российской эстрады

В Кировском Дмитрий Певцов, Зара, Григорий Лепс и Олег Шаумаров совместно исполнили российский гимн. Фото: РЦ

9 июня артисты из РФ выступили с концертами в ДНР в рамках фестиваля «Дни России в Донбассе». Выступления при содействии Русского центра прошли в пяти населенных пунктах Республики.

В Кировском выступили Григорий Лепс, Дмитрий Певцов, Зара и Олег Шаумаров. Они совместно исполнили российский гимн. Также жителей города со сцены поздравил с наступающим Днем России первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.

Григорий Лепс посетил центральную городскую больницу города Кировское и встретился с ранеными бойцами, принимавшими участие в специальной военной операции. Артист раздал автографы, поддержал боевой дух солдат, передал подарки и пожелал скорейшего выздоровления.

В райцентре Володарское на юге ДНР выступили Ольга Кормухина, Жасмин и Аскар Абдразаков. Этот поселок восемь лет находился под украинской оккупацией. Поэтому концерт звезд российской эстрады стал знаковым событием для местных жителей.

В Новоазовске выступили Дмитрий Дюжев, Родион Газманов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Кроме своих репертуарных песен, артисты совместно исполнили со сцены гимн Российской Федерации, вместе с ними его пел весь зал.

В Снежном зрителей порадовали песнями Сергей Маховиков, Аглая Шиловская и Руслан Алехно.

Для жителей Шахтерска прошел концерт с участием Александра Маршала, Анастасии Макеевой и Дениса Майданова.

Напомним, День России — государственный праздник в РФ и ДНР, который отмечается 12 июня.

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