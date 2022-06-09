«Националисты точно знали, что наносят удары по мирным людям»: Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели 15 жителей Стаханова

В одном из домов обрушились два верхних этажа - из-под завалов спасатели достали тела 13 человек. Фото: АГ ЛНР

Сегодня, 9 июня, жертвами чудовищного обстрела ВСУ из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» стали 15 мирных жителей Стаханова, около 10 человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- В одном из домов обрушились два верхних этажа - из-под завалов спасатели достали тела 13 человек. Вражеский обстрел унес жизни еще двух стахановчан, около 10 ранены, - сообщил Глава ЛНР.

Установлено, что украинские боевики в 05:10 обстреляли Стаханов фугасными снарядами из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Со стороны города Артемовск (Бахмут) было выпущено 20 снарядов. Жертвами обстрела стали 15 человек, около 10 получили ранения, без электроснабжения остались 3,5 тыс. абонентов.

- Подобно немецким нацистам в 1941 году, украинские фашисты сегодня ранним утром обстреляли Стаханов. На мирный город полетели фугасные снаряды из реактивных систем. Националисты точно знали, что наносят удары по мирным людям и инфраструктуре, – подчеркнул Пасечник.

Он отметил, что нацистские снаряды разрушили десятки жилых домов, некоторые из них сгорели.

Огнем уничтожен стадион «Победа». Фото: АГ ЛНР

- Огнем уничтожен стадион «Победа», повреждены здания учебных заведений и общежитие. Но самое печальное – пострадали мирные жители, - добавил лидер Республики.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

- До трибунала над украинскими преступниками остается совсем немного. Скоро все виновные ответят за каждый разрушенный дом, за каждого погибшего и раненого мирного жителя Республики, - добавил Пасечник.

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