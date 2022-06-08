Раненая в центре Донецке женщина: Услышала свист, думала столкнулись машины. Девочка закричала. А потом все повылетало

Раненая жительница рассказала, что сначала подумала – это столкнулись машины. Фото: Скриншот видео РИА Новости

Сегодня, 8 июня, днем в Донецке под массированный артиллерийский обстрел из НАТОвского вооружения попал район Дома Правительства. В результате ранения получили трое жительниц столицы. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В 14:40 под массированный артиллерийский обстрел попал центр города Донецка - район Дома Правительства, - сообщил мэр города. - По предварительным данным, в результате обстрела ранены трое мирных жителей: две женщины, одна из них - беременная, и ребенок. Анкетные данные и характер травм уточняются.

В центре Донецка снаряд упал на улице Университетской возле Дома Правительства. Фото ТГ/Кулемзин

По данным СЦКК со стороны Песок по Ворошиловскому району было, где находится Дом Правительства, было выпущено 6 снарядов калибром 155 мм. Один из них разорвался прямо на проезжей части улицы Университетской за правительственных зданием.

- Услышала свист, думала столкнулись машины. Девочка закричала. А потом все повылетало, - вспоминает одна из пострадавших от обстрела жительниц Донецка, она получила ранение ноги.

Раненых женщин и ребенка поместили в стоявший поблизости газетный киоск, где оказали первую медицинскую помощь.

Раненых женщин и ребенка поместили в стоявший поблизости газетный киоск, где оказали первую медицинскую помощь. Фото ТГ/Кулемзин

Также в Донецке под обстрелом оказались район телецентра и Центра славянской культуры.

- По уточненной информации, украинскими снарядами повреждено здание и территория детского сада №1 по ул. Рослого, 72. Кроме того, зафиксировано попадание снаряда в проезжую часть на пересечении ул. Кирова и ул. Рослого, - говорится в сообщении.

Отметим, что в нескольких сотнях метров от места обстрела в Ленинском районе расположены Центр славянской культуры и донецкий телецентр.

По данным СЦКК со стороны Песок по Куйбышевскому и Ленинскому району Донецка выпущено 8 снарядов калибром 155 мм.

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