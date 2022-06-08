«Это поможет бойцам сохранить жизнь в бою»: Народный фронт передал снаряжение в легендарный батальон «Спарта»

Командир батальона «Спарта» Артем Жога рассказал о важности полученной помощи. . Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

Общероссийский Народный фронт доставил в легендарный батальон «Спарта» так необходимые бойцам тепловизоры, беспилотники, бронежилеты, миноискатели, медицинские аптечки. И это лишь первые результаты работы ОНФ по организации помощи нашим военнослужащим.

Активисты Народного фронта разгрузили помощь на территории батальона. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

- Такая помощь очень нужна. Это снаряжение поможет бойцам сохранить жизнь и здоровье в бою и нанести больший урон противнику, - сказал командир батальона «Спарта» Артем Жога.

Он отметил, что привезли много тепловизоров и беспилотных летательных аппаратов.

- Они облегчают разведку позиций противника. С помощью беспилотников бойцы могут заглянуть за стоящий впереди дом, обследовать его. Некоторые аппараты могут летать внутри пятиэтажек – у нас есть ребята, которые владеют навыками управления в подобных случаях, - поделился комбат.

Учитывая количество помощи, «Спарта» поделится ею с другими подразделениями.

- Мы благодарны всем жителям России, которые помогают сохранить жизни и здоровье освободителям Донбасса и приблизить нашу общую победу, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Бойцы батальона «Спарта» получили от ОНФ снаряжение, необходимое для боя. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

Напомним, что 26 мая Общероссийский народный фронт дал старт проекту по народной помощи Народным милициям Республик Донбасса. Он объединит усилия военных корреспондентов, блогеров, артистов, спортсменов и тысяч и тысяч жителей России, желающих помочь военнослужащим, которые освобождают Донбасс от украинских националистов, борются с неофашизмом.

Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские товары – все это необходимо на поле боя. Помощь может спасти жизни и здоровье бойцов.

«Все для Победы» – так называется этот проект Народного фронта по поддержке воинских подразделений ДНР и ЛНР. На портале проекта рассказывается, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам. Здесь же можно узнать, как грузы доставляются адресатам. Телефоны: 8 (800) 200-34-11; +7 (495) 980-25-61. E-mail: pobeda@onf.ru.

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