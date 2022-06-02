Блокадница из Ленинграда Лора Ганич о войне в Донбассе: Русский человек все сможет пережить

Лора Петровна рассказала гостям о своем детстве и о том, как она, уроженка Ленинграда, стала дончанкой. Фото: АГ ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетили в Донецке блокадницу Ленинграда Лору Петровну Ганич. В теплой домашней обстановке Лора Петровна рассказала гостям о своем детстве и о том, как она, уроженка Ленинграда, стала дончанкой.

Во время Великой Отечественной войны, когда началась блокада, Лоре было пять лет. В блокадном городе прожила полтора года, затем их семью эвакуировали в Киргизию. В конце 1944 года семья вернулась домой. 57 лет Лора Петровна прожила в Ленинграде, затем вышла замуж за военного и переехала в Донецк.

Самое главное желание Лоры Петровны – окончание войны в Донбассе.

- Русский человек все сможет пережить. Я очень была рада, когда нас признала Россия. И сейчас рада, – сказала Лора Петровна.

- Трудно было представить, что начнется война на нашей земле. Вам тяжелее было во время блокады Ленинграда. А здесь мы обязательно справимся, – отметил Денис Пушилин.

Денис Пушилин и Александр Беглов (в центре) пообещали Ганич, что этим летом она обязательно поедет в Санкт-Петербург. Фото: АГ ДНР

Несмотря на свой преклонный возраст, Лора Ганич до сих пор работает фельдшером в одной из донецких больниц. Ее мечта – опять побывать на родине, в Санкт-Петербурге. Денис Пушилин и Александр Беглов пообещали ей, что этим летом Лора Петровна обязательно поедет в Санкт-Петербург. Всю организацию поездки они берут на себя.

Также пожилая дончанка обратилась к главе государства с просьбой помочь в ремонте кровли в ее доме. Денис Пушилин поручил администрации города решить эту проблему и взял ситуацию под личный контроль.

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