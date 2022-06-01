В ЛНР наградили 14-летнего подростка, спасшего подорвавшегося на украинской мине друга

Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил юному герою и его младшей сестре Софии подарки. Фото: glava-lnr.info

В Международный день защиты детей в столице ЛНР был награжден медалью «За спасение жизни» 14-летний луганчанин Илья Семенов, который спас своего друга, подорвавшегося на украинской мине. За столь мужественный поступок подростка лично поблагодарил Глава Республики Леонид Пасечник. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны.

Уточняется, что трагедия случилась 3 апреля на берегу реки Северский Донец в селе Красный Яр. Гуляя по этим местам, 14-летний Кирилл Пинчук подорвался на мине. На помощь ему поспешил Илья, который сумел быстро остановить кровотечение, обработать рану и позвал взрослых. Во многом благодаря этому врачам удалось максимально сохранить пострадавшему ноги.

- Ты очень-очень молодой, но одну жизнь ты уже спас, ты молодец и герой, - сказал Леонид Пасечник, вручая Илье медаль.

Поступок Ильи был отмечен медалью «За спасение жизни». Фото: glava-lnr.info

Присутствовавшая при награждении парня заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова заверила, что подорвавшемуся на мине юноше помогут с реабилитацией и протезированием.

А мать Ильи Наталья Семенова рассказала, что сейчас сын почти через день навещает своего друга в больнице. Она отметила, что пострадавший Кирилл держится, он оказался сильным мальчиком.

- Надеюсь, мальчишки пронесут через всю жизнь эту дружбу, - говорит она.

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