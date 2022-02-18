«Действующему режиму на Украине осталось недолго»: Военкор Георгий Медведев рассказал о переписке с украинским военным

Украинские военные второй день ведут массированные обстрелы. Фото: Фейсбук

В действующую власть на Украине уже давно не верят большинство жителей «незалежной». Официальный Киев надеется на поддержку военнослужащих, но и те регулярно бегут из армии, понимая, что в будущем их ждет ответственность за все преступления. Есть и те, кто собирается сделать это в ближайшее время, а пока, не теряя времени, способствует в установлении личностей военных преступников. О таком случае рассказал известный военкор Георгий Медведев в своем Телеграм-канале.

- Пока одни украинские сетевые бойцы бездарно тратят интернет-трафик на то, чтобы в очередной раз доказать свою глупость, другие заняты действительно полезным делом: зарабатывают себе плюсики в карму, понимая, что действующему режиму на Украине осталось недолго, и единственный шанс избежать расплаты - помочь в установлении личностей военных преступников, - рассказал Медведев.

Военкор сообщил, что уже некоторое время общается с представителем одного из украинских подразделений, который пошел на войну добровольцем, но «разочаровался, когда оказалось, что нужно кошмарить население Донбасса, принимать участие в военных преступлениях, убивать, калечить мирных жителей и грабить».

Время от времени он рассказывает военкору интересные факты, повествуя, что наблюдает вокруг. За время общения военный передал Медведеву важную информацию, которая сейчас находится на изучении.

- Он присылал много различной информации, но сейчас решил поделиться более интересной, так сказать, внести свою лепту в установление личностей военных преступников, - написал военкор и опубликовал документ, в котором говорится о численности личного состава, количестве вооружения и техники подразделения, в котором служит украинский военный.

Также Медведев пообещал, что дальше будет интереснее, намекнув на то, что среди документов, которые попали к нему, есть и более важные. Наверняка, они поспособствуют выявлению преступников, которые воюют против мирных жителей Донбасса. Также военкор пообещал рассказать о том, какие причины сподвигли этого человека уйти, вместе с тем начав рассказывать правду.

Напомним, украинские военные второй день массированно обстреливают Республики Донбасса на всех направлениях. Также усилилась диверсионная активность украинской стороны.

В Министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики сообщили, что группой украинских диверсантов было совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» в Горловке.

Читайте также

МГБ ДНР: Группой украинских диверсантов было совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» в Горловке

На месте происшествия работают специальные службы (подробнее)