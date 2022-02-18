Федерация косики каратэ ДНР: Привозят больше медалей, чем спортсменов в команде

В прошлом году спортсмены из ДНР завоевали на выездных соревнованиях 1163 медали. Фото: Федерация косики каратэ ДНР

В 2021 году спортсмены из ДНР завоевали на выездных соревнованиях 1163 медали. Десятая часть из них, а именно 151 награда – в копилке сборной ДНР по косики каратэ. С российских соревнований воспитанники Федерации косики каратэ ДНР всегда привозят больше медалей, чем спортсменов в команде, ведь почти каждый из этих боевых ребят может выступать в нескольких дисциплинах жесткого вида «каратэ в доспехах».

К приезду донецкой сборной участники всероссийских соревнований и международных турниров готовятся отдельно: изучают тактику спортсменов, пытаясь разгадать секреты искусства боя, заложенные первым президентом федерации косики каратэ ДНР шиханом Леонидом Тимохиным. После его преждевременного ухода в 2019 году его дело с успехом продолжили его лучшие ученики. Глава федерации Евгений Миронов познакомил нас с ведущими и перспективными спортсменами, которые сейчас заняты подготовкой к Чемпионату Европы по косики каратэ, запланированному на май 2022 года в Минске.

Тимофей Трубаров, 12 лет

Тимофей Трубаров, 12 лет

Один из постоянных участников сборной ДНР по косики каратэ и ведущий спортсмен Федерации. Каратэ занимается с 5 лет, а свои награды и титулы может перечислять очень долго. Тимофей, получивший прозвище Волчонок, - многократный чемпион России, многократный чемпион ДНР и города Донецка. А на Международном турнире в Сочи в 2021 году он установил свой личный рекорд: 4 золотые медали в четырех категориях, за что был награждён специальным кубком лучшего спортсмена турнира.

Огромную поддержку Тимофею оказывает его семья, сопровождая его на всех соревнованиях. А два года назад примеру брата последовал и младший Трубаров – Елисей, который тоже успел завоевать несколько престижных наград на местных и выездных соревнованиях.

- Хочу получить черный пояс и стать чемпионом мира, - такие планы у Тимофея на будущее. - Я занимаюсь ежедневно, кроме воскресенья. Я не устаю, мне нравится каратэ! Этот спорт учит мужественности и тому, что никогда нельзя сдаваться. Детям, которые занимаются каратэ, я бы посоветовал, чтобы они никогда не сдавались. Даже если чувствуют, что проигрывают.

Минин Ярослав, 17 лет

Минин Ярослав, 17 лет

Ярослав занимается в федерации косики каратэ ДНР с начала ее основания в 2014 году. Как рассказывает его тренер Евгений Миронов, путь к успеху у Ярослава был нелегким. Был период травм и восстановления, но пару лет назад Ярослав вернулся к полноценной спортивной жизни и стал наверстывать упущенное. Активные тренировки и упорство спортсмена принесли результат: Ярослав – многократный чемпион России, чемпион ДНР и города Донецка, обладатель четырех кубков международного турнира «Кубок Черного моря».

В нелегких тренировках и соревнованиях Ярослава поддерживает брат-близнец Сергей, который также занимается косики каратэ, и многочисленные друзья. «Только мама очень переживает, когда я на соревнованиях», - говорит спортсмен.

- У меня был момент в спорте, который я запомнил навсегда. Я выиграл бой с нашим именитым спортсменом, которого считал сильнее. После этого у меня появилась вера в себя, и я почувствовал, что главный мой соперник – это я. И если тренироваться и упорно идти к своей цели, то можно достичь, чего угодно.

Гайдоба Марина, 14 лет

Гайдоба Марина, 14 лет

В косики каратэ Мрина пришла в возрасте 6 лет. Сейчас в копилке перспективной спортсменки – победа на Чемпионате России в 2016 году, дважды выигранные Чемпионаты Южного федерального округа России, «серебро» на Чемпионате мира в командном кумитэ, многократные победы на кубке Донбасса, многократные звания чемпионки Донецка и ДНР.

- Я люблю этот вид спорта за скорость, силу, эмоции, которые я испытываю на соревнованиях и в тренировочном процессе. Ставлю перед собой новые цели и достигаю их, - говорит Марина. - Благодаря усердным тренировкам и правильным наставлениям учителей я всегда стараюсь отлично выступать на международных и местных соревнованиях.

Я очень благодарна своим тренерам, нашей команде, моим родителям и друзьям за советы и поддержку в достижении новых результатов!.

Татар Николай, 10 лет

Татар Николай, 10 лет

Коля пришел в секцию косики каратэ в 2018 году. Спустя два года завоевал и уже не отдавал никому свое звание чемпиона Донецка. А в 2021 году стал чемпионом России в своей категории. Постоянный участник сборной команды ДНР по косики каратэ.

- Считаю, что все мои достижения происходят благодаря шихану Леониду Анатольевичу Тимохину. Ведь именно он тренировал моего лучшего тренера Миронова Евгения Владимировича, который сейчас делает всё, чтобы из меня получился хороший спортсмен.

Я также благодарю всех тренеров нашей Федерации и уважаю каждого из них. Евгений Владимирович - авторитет для меня. Он учит меня целеустремлённости, силе духа, не бояться поражений и идти только вперёд. Меня всегда поддерживают мои друзья и родители, - говорит Николай.

Егор Терехов, 12 лет

Егор Терехов, 12 лет

Каратэ посвятил уже половину своей жизни – шесть лет. Залогом успешного выступления на соревнованиях считает свои тренировки с отличными тренерами. Главными победами называет два «золота» на чемпионатах России, столько же первых мест на Чемпионате Южного Федерального округа в РФ и первое место на международном турнире «Кубок Черного моря».

- В зал меня впервые привела мама. Считаю, что достиг всего благодаря тренерам, маме и себе, своим упорным тренировкам. Я никогда не сдаюсь. И в принципе не собираюсь сдаваться. Хочу стать чемпионом мира и получить черный пояс, - говорит Егор.

Ренат Билоус, 10 лет

Ренат Билоус, 10 лет

Начал заниматься каратэ в шестилетнем возрасте после секции спортивной акробатики. Говорит, что на тот момент даже и не думал, что каратэ займёт главное место в его жизни. Своей первой важной победой считает медаль на турнире новичков – она и определила его выбор в спорте. А после первого выезда в Ростовскую область в составе сборной ДНР не пропускает ни одного выездного соревнования.

Самыми важными победами для себя Ренат считает 2 золотые медали на Первенстве России, два «серебра», добытые на Чемпионате Азии в Барнауле, а также три золотых и одну серебряную медаль на международном турнире «Кубок Черного моря» в Сочи.

- Мне сильно помогает мой тренер Евгений Миронов, который всегда меня поддерживает и даёт уверенность в себе, - говорит Ренат. – Евгений Владимирович всегда рядом, он всегда находит слова поддержки. Он научил меня бороться до конца и никогда не давать слабины. Благодаря тренеру я с каждым днём становлюсь храбрее, крепче, увереннее, сильнее.

Кичиджи Варвара, 9 лет

Кичиджи Варвара, 9 лет

Трехкратная чемпионка России, двукратная серебряная призерка Чемпионата и Кубка России, победительница Международного «Кубка Черного моря», двукратная победительница турнира «Sochi Open» по косики каратэ, чемпионка ЮФО.

Варвара пришла в секцию косики каратэ в 5 лет, следуя примеру старшего брата, который в дальнейшем помогал сестренке в тренировках. Несмотря на разные предложения со стороны родителей, решила для себя - только каратэ. Во многом на выбор девочки повлиял Шихан Леонид Анатольевич Тимохин - увидел, поверил в силы и предложил первые выездные соревнования. Его дело продолжил Миронов Евгений Владимирович, став для своих воспитанников не просто сэнсеем и наставником, но и старшим другом.

- Сборная команда ДНР по косики каратэ – это семья, - считает Варя.

А в планах у девочки получить черный пояс и заслужить звание чемпиона мира.

Чепак Егор, 15 лет

Чепак Егор, 15 лет

Пришел в секцию косики каратэ еще в 2011 году. С началом боевых действий в Донецке не забросил любимое дело и стал одним из ведущих спортсменов восстановленной в 2014 году федерации косики каратэ. Вместе со своим первым учителем Леонидом Тимохиным побывал в 2016 году в Токио, где стал бронзовым призером Кубка Японии. Также Егор является многократным чемпионом Азии, многократным чемпионом России и Кубка России, дважды становился чемпионом Абхазии, а также много лет подряд подтверждает чемпионство в своей категории на чемпионатах Донецка и ДНР.

- Я достиг этих результатов благодаря своему Шихану Тимохину Леониду Анатольевичу, - говорит 15-летний спортсмен. - А также моим тренерам Миронову Евгению Владимировичу и Поддубному Сергею Геннадиевичу! Каждая из моих побед была большим испытанием для меня! И после каждых соревнований я получаю огромный опыт и приобретаю волю к победе, совершенствую себя и свою технику.

Шепель Дана, 11 лет

Шепель Дана, 11 лет

На каратэ пришла в первом классе и занимается уже пятый год. Самой большой своей победой считает два Кубка Черного моря, выигранные на международном турнире в Сочи в октябре 2021 года. Многократная чемпионка Донецка, многократная чемпионка ДНР по косики каратэ, обладатель кубков международного турнира «Кубок Дружбы», дважды бронзовый призер чемпионатов России.

- Больше всего мне нравится в каратэ то, что каждый раз можно выступать все лучше и лучше и всегда достигать большего. Мне очень помогает мой тренер Евгений Владимирович Миронов, он подробно рассказывает мне о моих ошибках, которые есть всегда, но никогда не ругает и поддерживает на соревнованиях. А дома мама волнуется за меня, но всегда говорит, что нужно не сдаваться и побеждать себя и свои страхи. А еще перед каждыми соревнованиями я вспоминаю нашего шихана Леонида Анатольевича Тимохина. Мне кажется, он до сих пор нам всем помогает. Я точно знаю, что стану тренером и буду учить детей быть сильными, не отчаиваться из-за неудач и не зазнаваться после побед.

Подготовила Иванова Лиза