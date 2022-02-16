Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 февраля 2022 года: За сутки 625 жителей Республики вылечились от COVID-19.

В ДНР продолжается массовая вакцинация жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 2277 жителей, еще 142 - пневмонией. 10 человек умерли от опасной инфекции. За это время 625 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 5145 исследований, из них выявлен 2201 случай заболевания (42,8 %) и у 76 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 145751. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 23623 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 112512. Летальных случаев – 9616.

За сутки выявлено 142 случая пневмонии, на 13 случаев меньше, чем за предыдущий день. 94 человека госпитализированы. Всего на лечении 1255 пациентов с пневмониями, из них 538 на кислородной поддержке (+38 за сутки).

Тем временем, в ДНР продолжают действовать новые ковидные ограничения, введенные с 10 февраля. Не получится без справки о вакцинации или перенесенной болезни посетить учреждения культуры, спорта, досуга, предприятия общественного питания, развлекательные, зрелищные, досуговые, просветительские, рекламные, публичные и иные мероприятия.

Согласно изменениям, сокращается с 14 до 7 дней срок самоизоляции лиц, проживающих или контактировавших с больными COVID-19.

Полностью запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в других общественных местах.

Также в срок до 20 февраля предписывается обеспечить иммунизацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям не менее 90% работников.

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