Иностранные инструкторы обучают украинских боевиков. Фото: Фейсбук

Официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о фактах подготовки украинских боевиков иностранными военными специалистами.

Подрывному делу и навыкам осуществления диверсий боевиков украинских националистических организаций обучают специалисты польской частной военной компании.

- Лагеря подготовки националистов расположены в 13 регионах Украины, в которых проходят подготовку более тысячи человек, - говорит Филипоненко. - Специалисты польской ЧВК European Security Academy обучают их подрывному делу, навыкам осуществления диверсий и акций саботажа.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что на фоне продолжающейся подготовки вооруженных формирований Украины к развязыванию боевых действий - идет активизация деятельности националистических организаций.

- 11 и 12 февраля в Харькове прошла закрытая встреча руководства националистических ячеек. В ходе этой встречи обсуждался вопрос создания «закрытой диверсионной сети». Основной задачей диверсионных групп будет являться ведение агентурной работы во взаимодействии с СБУ, проведение акций саботажа на объектах инфраструктуры и террористических актов, - заявил Филипоненко.

Тем временем в Украине формируют подразделение противовоздушной обороны. На вооружение этого подразделения поступят переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер». А обучать боевиков будут военные специалисты из Канады.

- Командование ВСУ на базе 1129-го зенитного ракетного полка в населенном пункте Белая Церковь в спешном порядке формирует подразделение ПВО, на вооружении которого будет ПЗРК «Стингер». Обучение расчетов будут проводить военные специалисты из Канады, - говорится в сообщении официального представителя оборонного ведомства ЛНР.

В зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» британские инструкторы учат солдат вооруженных формирований Украины стрельбе из противотанковых ракетных комплексов NLAW, поставленных из Великобритании.

- Вблизи населенного пункта Дмитровка британские инструкторы проводят с личным составом 79-й десантно-штурмовой бригады занятия с практической отработкой стрельб из ПТРК NLAW, которые Великобритания поставила на Украину в конце января этого года, - рассказал он.

Ранее сообщалось, что большая часть ранее полученных от США и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW, и NLAW доставлены на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Кроме этого, подготовленные иностранными инструкторами боевики-националисты бесчинствуют в Станице Луганской и Счастье.

- Радикалы вселяются в домах местных жителей, которых выгоняют под угрозой расправы, - рассказывает Филипоненко. - Особой жестокостью отличаются боевики «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация), около 100 членов которого сейчас находятся в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье.

Представитель оборонного ведомства Республики отметили, что ежедневно местные жители обращаются с жалобами в местные администрации.

- Однако их обращения остаются без рассмотрения, так как районная администрация сама находится под постоянным прессингом со стороны нацистов, - сказал Иван Филипоненко.

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