Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 февраля 2022 года: В Республике вступили в силу новые ковидные ограничения

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 10 февраля, в ДНР вступили в силу новые ковидные ограничения. Об этом говорится в указе Главы ДНР Дениса Пушилина №12 от 31 января 2022 года.

Не получится без справки о вакцинации или перенесенной болезни посетить учреждения культуры, спорта, досуга, предприятия общественного питания, развлекательные, зрелищные, досуговые, просветительские, рекламные, публичные и иные мероприятия.

Согласно изменениям, сокращается с 14 до 7 дней срок самоизоляции лиц, проживающих или контактировавших с больными COVID-19.

Полностью запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в других общественных местах.

В срок до 20 февраля предписывается обеспечить иммунизацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям не менее 90% работников.

ЦРБ ДНР, торговые центры можно посещать без медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 2064 жителя, еще 114 - пневмонией. 2 человека умерли от опасной инфекции. За это время 204 жителя были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 4394 исследования, из них выявлено 1934 случая заболевания (44 %) и у 130 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 137249. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 16610 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 111048. Летальных случаев – 9591.

За сутки выявлено 114 случаев пневмонии, на 14 случаев меньше, чем за предыдущий день. 76 человек госпитализированы. Всего на лечении 999 пациентов с пневмониями, из них 437 на кислородной поддержке (+22 за сутки).

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