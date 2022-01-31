Погода в Донецке на февраль 2022: Что обещают синоптики

Февраль еще покажет свой лютый нрав Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погоду в Донецке на февраль 2022 года предсказали синоптики. Что ждет жителей столицы ДНР в последний месяц зимы?

Зима в Донецк в этот сезон пришла строго по графику – 1 декабря выпал снег, и после этого два месяца были по-настоящему зимними. Со снегопадами и метелями. С 20-градусным морозом и донбасскими оттепелями с гололедом.

Вот и 1 февраля днем ожидается потепление до +2 градусов. Будет облачно с порывистым южным ветром, который сначала развеет облака, а к вечеру нагонит тучи. Местами пойдет слабый мокрый снег.

В старину дата получила название Макарьев день, Макар-весноуказчик. Считалось, какая погода 1-го числа, таким и весь февраль будет. По погоде этого дня в народе также определяли, когда наступит весна. Считалось, если стоит ясный день или оттепель, то к ранней весне. Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта. Звездное небо – к затяжной зиме.

Судя по погоде 1 февраля, весна будет ранней. Но февраль еще покажет свой лютый нрав. Так прогнозируют синоптики. Погода в последний месяц зимы не будет радикально отличаться от среднестатистической за прошлые годы.

Первая декада февраля будет сопровождаться обильными осадками в виде снега, переходящего в дождь. Температура в дневное время только в редкие дни опустится ниже нуля градусов. По ночам будет -2…-8 градусов.

Такие же температурные показатели нас ждут во второй декаде. При этом станет немного меньше осадков.

Третья декада ожидается самой холодной и менее снежной. Днем 0…-5 градуса, ночью -5…-11 градусов.

Синоптики не исключают неожиданные вторжения холодных или снежных воздушных масс. Климат на планете настолько изменился, что часто невозможно прогнозировать погоду даже на несколько дней.

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